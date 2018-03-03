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    Тело женщины без лица нашли в Одесской области

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (299)

    (обновлено: )44703
    По информации полиции, возраст женщины примерно 30−35 лет, худощавого телосложения, "сложность в опознании заключается в том, что лицо женщины изувечено до неузнаваемости".
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Беляевском районе Одесской области найден труп молодой женщины с изуродованным лицом, сообщают "ФАКТЫ".

    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    Думская.net
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    Согласно информации Нацполиции, тело обнаружили вчера, 2 марта, на 32 километре автотрассы Одесса — Кишинев.

    "Правоохранители Беляевского отдела полиции в настоящее время устанавливают личность гражданки, — сообщила руководитель отдела коммуникаций главка Нацполиции Любовь Гордиевская. — Ее возраст примерно 30−35 лет, худощавого телосложения. Сложность в опознании заключается в том, что лицо женщины изувечено до неузнаваемости. Вероятнее всего, дикие животные обглодали его, вплоть до черепа. По предварительным данным, здесь не усматривается криминальная составляющая. Однако ситуация полностью прояснится после заключения экспертов относительно причин смерти".

    Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестный обезглавил девушку.

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