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    женщины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Полиция Украины. Архивное фото
    Тело женщины без лица нашли в Одесской области
    21:25 03.03.2018
    811Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, возраст женщины примерно 30−35 лет, худощавого телосложения, "сложность в опознании заключается в том, что лицо женщины изувечено до неузнаваемости".
    В Киеве на 8 марта пройдет женский марш
    В центре Киева состоится марш женщин
    13:09 27.02.2018
    420
    Предварительно женский марш Oh My March! стартует на Майдане Незалежности 8 марта в 11:30 и пройдет по Крещатику. Присутствие мужчин на марше тоже приветствуется.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Порошенко раскритиковал действия силовиков в Оболонском суде
    15:12 22.02.2018
    376
    По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, президент Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми.
    Любовь Махаринец. Архивное фото
    Трагедия в Днепре. В сети появились фото пострадавшей, облитой кислотой (18+)
    11:37 11.01.2018
    1568Криминальные войны в Украине
    По информации мужа пострадавшей, Любовь Махаринец чувствует себя намного лучше, и ее жизни больше не угрожает опасность, "лицо ее обрабатывается пиявками с успехом за гранью воображения".
    Женщина-таксист Ирина Чуприна. Архивное фото
    Пропавшую таксистку из Черкасс нашли мертвой в реке
    10:08 11.01.2018
    2079Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, тело пропавшей женщины-таксиста Ирины Чуприны с многочисленными ножевыми ранениями нашли водолазы в реке Тясмин в микрорайоне Загребля.
    Полиция Черкасс разыскивает пропавшую женщину-таксиста
    Женщина-таксист пропала в Черкассах
    14:00 10.01.2018
    425Криминальные войны в Украине
    По информации полиции Черкасской области, автомобиль пропавшей женщины-таксиста был обнаружен, но ее там не оказалось. Правоохранители обратились к жителям с просьбой сообщить информацию о месте пребывания женщины.
    Тихий океан
    Полгода дрейфовавшие в океане женщины сообщили, что их пытались убить
    16:39 10.11.2017
    1250
    По словам двух женщин, спасенных после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане, тайваньские рыбаки никогда не планировали их спасать и "ночью пытались убить их".
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Мощный взрыв газа в Киеве. Погибла женщина 
    00:43 06.11.2017
    574
    В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина, сообщила начальник отдела коммуникации в Главное управление Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
    Анна Шелест
    Женский вопрос: нужны ли политики-женщины?
    08:11 05.11.2017
    245Политикум: ты мне кум или не кум?
    Составленные СМИ рейтинги влиятельности известных женщин показывают: "стеклянные потолки" существуют, но их можно пробивать. Об этом в эфире "ГС" заявила эксперт-международник Анна Шелест.
    В американских соцсетях ужаснулись жестокости женских боев без правил
    В соцсетях поднялся переполох из-за кровавого поединка женщин-бойцов MMA (18+) 
    06:30 22.10.2017
    2085
    Пользователи соцсетей возмутились жестокостью поединка женщин. Особенно впечатлила любителей драк кровавая травма, полученная бойцом MMA Хизер Харди в поединке с Кристиной Уильямс. Бой между двумя американками проходил в рамках турнира Bellator 185.
    В Австралии домохозяйка шваброй выгнала из дома двух змей. Видео
    Австралийская домохозяйка vs змеи. Или еще одна полезная функция швабры 
    01:31 09.10.2017
    231
    Жительница австралийского города Байфилд Петрина Мерфи увидела, что в ее ванную комнату пробрались две змеи. Женщина не растерялась и прогнала змей при помощи обычной швабры.
    Пропавшая в мае одесситка 1977 года рождения была найдена мертвой
    Очередная смерть в Одессе. Женщина поехала на свидание и пропала
    01:33 26.06.2017
    894Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации полиции, задержаны два человека, которые подозреваются в совершении убийства с целью ограбления. Предполагаемые убийцы избавились от тела, закопав его в поле в Беляевском районе.
    Женщина на ходу прыгнула на свой автомобиль, чтобы остановить грабителя
    Американка прыгнула на капот своего автобиля, чтобы остановить угонщика 
    16:38 26.05.2017
    303
    На автомобильной заправке в городе Милуоки (штат Висконсин)американка Мелисса Смит прыгнула на капот своего автомобиля, когда его пытались украсть.
    Женская демонстрация в Стамбуле
    Доклад Oxfam: женщины во всем мире все еще ущемлены в правах
    19:58 04.03.2017
    10810
    Основополагающим принципом Устава ООН, принятого мировыми лидерами в 1945 году, является "равноправие мужчин и женщин", и все государства несут ответственность за защиту и поощрение прав женщин.
    Доллары США, купюры
    Тысячи женщин и девочек стали жертвами надругательств в Донбассе - фонд ООН
    17:51 04.03.2017
    740Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Согласно информации, высокая концентрация военных групп, потоки оружия, слабость правоохранительных органов и безнаказанность преступников привели к росту насилия в отношении женщин и девушек-подростков.
    Беженка из Афганистана с ребенком прибыла на остров Лесбос в Греции
    Демократия, как швейцарский сыр. О ситуации в Афганистане
    07:08 13.02.2017
    222
    Какого-то значительного прогресса с точки зрения выносимых судом постановлений как не было, так и нет, а государство хранит тревожное для нас молчание, - заявляет активист организации по защите прав женщин.
    Марш женщин в Вашингтоне
    "Марш женщин" в Вашингтоне 
    02:48 23.01.2017
    163Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Первоначально организаторы планировали пройти по городу маршем, но весь предполагавшийся маршрут оказался заблокирован плотной толпой. Организаторы ожидали до 200 тысяч участников, но в центре Вашингтона собрались более полумиллиона протестующих.
    Марш женщин на Вашингтон в Лос-Анджелесе
    Около 2 млн человек приняли участие в женском марше в США
    02:56 22.01.2017
    186Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Только в одном Вашингтоне – главной точке проведения протестов, – как ожидают организаторы, итоговое число участников может составить полмиллиона человек, что в два раза больше, чем предсказывалось ранее.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко внес в Раду Конвенцию СЕ по предотвращению насилия над женщинами
    21:20 12.11.2016
    296
    Согласно информации, законопроект предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнего насилия.
    Вторая всеобщая забастовка женщин против запрета абортов в Польше
    Вторая всеобщая забастовка женщин против запрета абортов в Польше 
    22:53 24.10.2016
    100
    Всеобщая забастовка в Варшаве символически прошла в 41-ю годовщину забастовки женщин в Исландии, когда 90% женщин островного государства вышли на улицы с требованием, чтобы мужчины уважали их труд.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Тело женщины без лица нашли в Одесской области
    21:25 03.03.2018
    811
    По информации полиции, возраст женщины примерно 30−35 лет, худощавого телосложения, "сложность в опознании заключается в том, что лицо женщины изувечено до неузнаваемости".
    В Киеве на 8 марта пройдет женский марш
    В центре Киева состоится марш женщин
    13:09 27.02.2018
    420
    Предварительно женский марш Oh My March! стартует на Майдане Незалежности 8 марта в 11:30 и пройдет по Крещатику. Присутствие мужчин на марше тоже приветствуется.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Порошенко раскритиковал действия силовиков в Оболонском суде
    15:12 22.02.2018
    376
    По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, президент Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми.
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