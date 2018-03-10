По информации полиции Черкасской области, автомобиль пропавшей женщины-таксиста был обнаружен, но ее там не оказалось. Правоохранители обратились к жителям с просьбой сообщить информацию о месте пребывания женщины.
Пользователи соцсетей возмутились жестокостью поединка женщин. Особенно впечатлила любителей драк кровавая травма, полученная бойцом MMA Хизер Харди в поединке с Кристиной Уильямс. Бой между двумя американками проходил в рамках турнира Bellator 185.
Согласно информации, высокая концентрация военных групп, потоки оружия, слабость правоохранительных органов и безнаказанность преступников привели к росту насилия в отношении женщин и девушек-подростков.
Какого-то значительного прогресса с точки зрения выносимых судом постановлений как не было, так и нет, а государство хранит тревожное для нас молчание, - заявляет активист организации по защите прав женщин.
Первоначально организаторы планировали пройти по городу маршем, но весь предполагавшийся маршрут оказался заблокирован плотной толпой. Организаторы ожидали до 200 тысяч участников, но в центре Вашингтона собрались более полумиллиона протестующих.
Только в одном Вашингтоне – главной точке проведения протестов, – как ожидают организаторы, итоговое число участников может составить полмиллиона человек, что в два раза больше, чем предсказывалось ранее.
Согласно информации, законопроект предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнего насилия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".