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    олени

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Труп оленя полдня висел на заборе возле детской площадки в Запорожье
    В Запорожье неизвестные повесили труп оленя на забор детской площадки
    17:05 11.12.2017
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    По информации жильцов дома, прилегающего к детской площадки, голова убитого животного провисела всю вторую половину дня. При чем вывешена она была через стену в сторону детской площадки.
    В США охотники спасли оленя с помощью бензопилы. Видео
    Спасение оленя в США с помощью бензопилы 
    01:31 12.11.2017
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    Охотники в США с помощью бензопилы освободили оленя, зацепившегося рогами за ствол дерева в окрестностях деревни Корнинг, штат Огайо. По словам автора ролика, в тот день он отправился на охоту с луком.
    В США олень протаранил пассажирский самолет во время взлета. Видео
    В США олень протаранил пассажирский самолет на взлете 
    16:18 16.02.2017
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    В аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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