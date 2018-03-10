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    рыбаки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбаков. Видео
    Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбака 
    15:28 23.02.2018
    447
    В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
    Удачливые рыбаки очень вовремя покинули судно за секунду до столкновения. Видео
    Не заметил. В США рыбаки выпрыгнули из катера за секунду до столкновения 
    09:46 18.01.2018
    740
    В сети появилось видео, как в США рыбаки успели выпрыгнуть в воду за секунду до столкновения своего судна с катером. Рыбаки остались живы, но получили травмы рук и ног.
    Нападение гигантской белой акулы на рыбаков в Австралии. Видео
    Нападение гигантской белой акулы на рыбаков в Австралии 
    01:34 15.10.2017
    1783
    В Австралии рыбаки сняли с помощью дрона нападение большой белой акулы на их лодку. По словам рыбаков, они ловили крабов и заметили, как одна из ловушек шевелится.
    Рыбак поймал огромную рыбу-молот прямо на пляже во Флориде. Видео
    Рыбак поймал огромную акулу-молот прямо на пляже во Флориде 
    20:17 03.07.2017
    929
    Неизвестный рыбак поймал во время выходного массивную акулу-молот на пляже Панама-Сити в Флориде. Очевидцами необычной рыбной ловили стали отдыхающие на пляже.
    Вылов селедки на Дунае
    В Одесской области рыбаки на лодках перекрыли движение по Дунаю
    15:22 09.03.2017
    561
    Сезон вылова дунайской сельди начинается в первых числах марта, когда рыба заходит в Дунай на нерест, и длится около трёх недель. Именно за это время вилковские рыбаки получают возможность успешного улова.
    Спасение рыбаков с затонувшего сейнера в Норвегии. Видео
    Спасение рыбаков с затонувшего траулера в Норвегии 
    06:14 05.01.2016
    266
    В тяжелых условиях норвежские вертолетчики спасли пятерых рыбаков — членов экипажа перевернувшегося траулера. Моряков пришлось поднимать из ледяной воды во время шторма.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбаков. Видео
    Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбака 
    15:28 23.02.2018
    447
    В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
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