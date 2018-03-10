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    спасение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    В Канаде девушка бросилась в ледяную воду, чтобы спасти чужого пса. Видео
    В Канаде девушка бросилась спасать собаку, провалившуюся под лед 
    09:47 27.02.2018
    280
    В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.
    В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка. Видео
    В Милане юноша спас ребенка, который упал на пути в метро 
    12:53 16.02.2018
    186
    В Милане молодой мужчина спас ребенка, упавшего на рельсы в метро. Камера внешнего наблюдения засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути.
    В Днепре полицейские поймали за ноги самоубийцу. Видео
    В Днепре полицейские поймали за ноги самоубийцу 
    18:18 26.01.2018
    419
    В Днепре патрульные спасли парня, который попытался выпрыгнуть из окна десятиэтажного дома, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.
    В Китае свинья набросилась на мясника и спасла собрата. Видео
    В Китае свинья набросилась на мясника и спасла собрата 
    15:12 12.01.2018
    392
    В сети появилось видео необычного инцидента со свиньей в Китае. Животное отбила своего собрата у мясника, который намеревался его зарезать. Дальнейшая судьба спасенной свиньи не известна.
    В США охотники спасли оленя с помощью бензопилы. Видео
    Спасение оленя в США с помощью бензопилы 
    01:31 12.11.2017
    177
    Охотники в США с помощью бензопилы освободили оленя, зацепившегося рогами за ствол дерева в окрестностях деревни Корнинг, штат Огайо. По словам автора ролика, в тот день он отправился на охоту с луком.
    В Киеве пожилая женщина спасла соседа, выпавшего с 9 этажа
    В Киеве пожилая женщина спасла соседа, выпавшего с 9 этажа
    15:58 10.11.2017
    793
    По словам 56-летняя Ольги Михайленко, рывок, когда она схватила ноги соседа, был настолько сильным, что "чуть не выдернуло плечевые суставы", а сын помочь пытался, но не получилось.
    В России застрявшего в окне медведя тащили с помощью КамАЗа. Видео
    В России застрявшего в окне медведя тащили с помощью КамАЗа 
    06:21 30.10.2017
    1223
    Под Нижневартовском рабочие спасли медведя, который застрял в окне вахтового вагончика. Животному вкололи снотворное, привязали тросом к КамАЗу и выдернули из ловушки.
    Российское судно Real
    Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
    05:05 23.10.2017
    400
    Сухогруз сильным ветром и волнами был выброшен на бетонный блок волнореза. 18 человек с судна сами добрались до берега, а еще один человек - главный инженер - был спасен сотрудниками береговой охраны.
    Прорыв теплотрассы
    Отопление Киева: прорыв теплотрассы, в кипятке едва не погибли 3 женщины
    00:19 22.10.2017
    473Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По информации ГСЧС, в подвальном помещении, где и расположен магазин, произошел прорыв теплотрассы, горячей водой были заполнены все помещения на уровне метра и выше.
    В США мужчину в инвалидном кресле в последний момент вытащили из-под поезда. Видео
    В последние секунды. В США мужчину в инвалидном кресле вытащили из-под поезда 
    04:32 16.10.2017
    139
    Несколько неравнодушных людей спасли пожилого мужчину, чья инвалидная коляска застряла на железнодорожных путях. Инцидент произошел недалеко от Кирквуд-роуд (штат Миссури) около часа дня по местному времени.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    В Одессе во время пожара в лагере девочка успела спасти 8 младших детей
    02:55 18.09.2017
    1087Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    По словам депутата Одесского горсовета Александра Иваницкого, участница хореографического ансамбля Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от 8 до 10 лет, при этом сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей.
    В Чехии во время футбольного матча вратаря пришлось спасать, Видео
    В Чехии во время футбольного матча вратаря пришлось спасать 
    05:50 27.02.2017
    712
    В интернете появилось видео инцидента во время футбольного матча в Чехии. Нападающий команды соперника оказал первую помощь пострадавшему вратарю и тем самым спас ему жизнь.
    Подросток, забравшийся на мост в Киеве, стал причиной огромной пробки. Видео
    Подросток, забравшийся на мост в Киеве, стал причиной огромной пробки 
    03:30 25.12.2016
    216
    Забраться на мост подросток смог, а спуститься самостоятельно уже не решился - конструкции моста во время вечернего снижения температуры покрылись льдом.
    Греция
    Четыре украинца спасены с разбившейся у берегов Греции яхты – СМИ
    16:16 27.11.2016
    382
    Согласно информации, инцидент произошел в воскресенье в районе мыса Сунион. На яхте произошла механическая поломка, в результате неблагоприятных погодных условий судно нашло на скалы.
    Более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов были спасены у берегов Ливии
    Более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов были спасены у берегов Ливии (18+) 
    02:47 08.10.2016
    125Мигранты штурмуют ЕС
    В результате операции у северного побережья Ливии были обнаружены 11 дрейфующих лодок, на которых находились 968 мужчин, 58 женщин и 232 ребенка. Среди спасенных оказалась беременная женщина, чье состояние вызывало серьезные опасения.
    Спасение мигрантов у берегов Италии. Архивное фото
    В Средиземном море спасены более 2 тыс беженцев
    23:37 10.09.2016
    52Мигранты штурмуют ЕС
    Спасатели провели 18 отдельных операций под командованием итальянской береговой охраны. В них участвовали испанское и ирландское судна, а также лодки, принадлежащие четырем неправительственным организациям.
    Спасение мигрантов у берегов Ливии. Архивное фото
    Береговая охрана Италии спасла за день 6,5 тыс мигрантов из Ливии
    02:23 30.08.2016
    116Мигранты штурмуют ЕС
    В Средиземном море возле итальянского берега было проведено 40 скоординированных спасательных операций с использованием кораблей Италии и приграничного агентства ЕС Frontex.
    Героическое спасение девушки, попавшей в поток воды в Мэриленде. Видео
    Героическое спасение девушки, попавшей в поток воды в Мэриленде 
    19:52 01.08.2016
    196Природные катаклизмы по всему миру.
    В сети опубликовано видео спасения девушки, попавшей в поток воды на одной из главных улиц города в штате Мэриленд, на который обрушились наводнения после обильных дождей.
    В Карелии во время турпохода погибли дети
    МЧС РФ: работы в районе ЧП на озере в Карелии ведутся круглосуточно
    03:27 20.06.2016
    124Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По словам главы МЧС России, Владимира Пучкова, "задействована авиация, беспилотники, работает вся группировка спасателей круглосуточно, благо в Карелии белые ночи".
    Спасение застрявшего в ливневом стоке слоненка на Шри-Ланке. Видео
    Спасение застрявшего в ливневом стоке слоненка на Шри-Ланке 
    05:14 31.05.2016
    216
    В городе Хамбантота в Шри-Ланке слоненок застрял в открытом ливневом стоке. Участие в операции по спасению слоненка приняли представители зоозащитных организаций, а также местные рабочие.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    В Канаде девушка бросилась в ледяную воду, чтобы спасти чужого пса. Видео
    В Канаде девушка бросилась спасать собаку, провалившуюся под лед 
    09:47 27.02.2018
    280
    В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.
    В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка. Видео
    В Милане юноша спас ребенка, который упал на пути в метро 
    12:53 16.02.2018
    186
    В Милане молодой мужчина спас ребенка, упавшего на рельсы в метро. Камера внешнего наблюдения засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути.
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