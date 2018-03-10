В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.
Охотники в США с помощью бензопилы освободили оленя, зацепившегося рогами за ствол дерева в окрестностях деревни Корнинг, штат Огайо. По словам автора ролика, в тот день он отправился на охоту с луком.
Несколько неравнодушных людей спасли пожилого мужчину, чья инвалидная коляска застряла на железнодорожных путях. Инцидент произошел недалеко от Кирквуд-роуд (штат Миссури) около часа дня по местному времени.
По словам депутата Одесского горсовета Александра Иваницкого, участница хореографического ансамбля Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от 8 до 10 лет, при этом сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей.
В результате операции у северного побережья Ливии были обнаружены 11 дрейфующих лодок, на которых находились 968 мужчин, 58 женщин и 232 ребенка. Среди спасенных оказалась беременная женщина, чье состояние вызывало серьезные опасения.
Спасатели провели 18 отдельных операций под командованием итальянской береговой охраны. В них участвовали испанское и ирландское судна, а также лодки, принадлежащие четырем неправительственным организациям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.
В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.
В результате операции у северного побережья Ливии были обнаружены 11 дрейфующих лодок, на которых находились 968 мужчин, 58 женщин и 232 ребенка. Среди спасенных оказалась беременная женщина, чье состояние вызывало серьезные опасения.
Почти 1800 человек были спасены в Сицилийском проливе за последние сутки кораблями ВМС Италии. Всего в рамках спасательной операции были задействованы три корабля ВМС Италии - фрегаты Grecale и Bergamini и патрульный катер Bettica.
В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.
Охотники в США с помощью бензопилы освободили оленя, зацепившегося рогами за ствол дерева в окрестностях деревни Корнинг, штат Огайо. По словам автора ролика, в тот день он отправился на охоту с луком.
Несколько неравнодушных людей спасли пожилого мужчину, чья инвалидная коляска застряла на железнодорожных путях. Инцидент произошел недалеко от Кирквуд-роуд (штат Миссури) около часа дня по местному времени.
В субботу, 2 января в 11:15 в Службу спасения "101" позвонил мужчина и сообщил, что в р. Ворскла в с. Кротенки, на расстоянии около 30 метров от берега, в воде находится собака, которая не может самостоятельно добраться до берега.
В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.