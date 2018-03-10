наверх
10.03.201806:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Прокуратура Крыма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Молоток судьи
    Двух сотрудниц музея судят в Мариуполе за передачу 52 картин в Крым
    17:09 24.11.2017
    213Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации прокураутры Крыма, в августе текущего года 52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявленные в межгосударственный розыск.
    Здание Интерпола в Лионе
    Интерпол объявил в розыск картины, ранее переданные из Киева в Симферополь
    11:29 17.08.2017
    155Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Правоохранители установили фотоснимки музейных предметов, ориентировочная оценочная стоимость которых по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тысяч долларов.
    Наталья Поклонская. Архивное фото
    "Казантип" больше не будут проводить в Крыму - Поклонская
    21:22 04.03.2016
    2486Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам прокурора Крыма Натальи Поклонской, здоровье молодого поколения должно быть свободно от пагубных пристрастий - это прежде всего. Прокурор добавила, что необходимо бороться с попытками распространения наркотиков в местах проведения досуга.
    Обыск, архивное фото
    В доме арестованного члена "Меджлиса" проводится обыск
    12:26 30.01.2015
    112Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В Бахчисарае следователи крымской прокуратуры обыскивают жилье Ахтема Чигойза, который накануне был арестован по делу об организации массовых беспорядков.
    Наталья Поклонская
    Поклонская объяснила обыск на телеканале ATR в Крыму
    19:35 26.01.2015
    762Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Прокурор Крыма заявила, что блокирование телеканала ATR связано с обыском в рамках уголовного дела об экстремизме.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги

    Персоны