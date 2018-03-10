По информации прокураутры Крыма, в августе текущего года 52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявленные в межгосударственный розыск.
По словам прокурора Крыма Натальи Поклонской, здоровье молодого поколения должно быть свободно от пагубных пристрастий - это прежде всего. Прокурор добавила, что необходимо бороться с попытками распространения наркотиков в местах проведения досуга.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".