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    акулы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    На атлантическом побережье США обнаружили замерзших акул
    Из-за аномальных морозов в США несколько акул замерзли на смерть
    15:11 29.12.2017
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    Четырехметровых лисьих акул обнаружил случайный прохожий на берегу залива Кейп-Код с Массачусетсе. Сотрудники организации забрали образцы тканей мертвых акул на исследования.
    Дайверы сняли на видео неудавшееся нападение большой белой акулы. Видео
    На волосок от смерти, дайвер едва не оказался в пасти большой белой акулы 
    19:01 11.12.2017
    818
    В ЮАР дайверам удалось снять на видео неожиданную встречу с большой белой акулой. На кадрах видно, как морской хищник подплывает к ничего не подозревающему аквалангисту, как будто готовится на него напасть.
    Нападение гигантской белой акулы на рыбаков в Австралии. Видео
    Нападение гигантской белой акулы на рыбаков в Австралии 
    01:34 15.10.2017
    1782
    В Австралии рыбаки сняли с помощью дрона нападение большой белой акулы на их лодку. По словам рыбаков, они ловили крабов и заметили, как одна из ловушек шевелится.
    В США акула намертво впилась в живот мужчины
    В США акуленок намертво вцепился в живот ныряльщика (18+) 
    17:01 28.09.2017
    1866
    Житель Флориды Эрвин Маккарти вышел из воды с акуленком, который впился в его живот. Животное так крепко вцепилось, что вырвать его не удавалось.
    Рыбак поймал огромную рыбу-молот прямо на пляже во Флориде. Видео
    Рыбак поймал огромную акулу-молот прямо на пляже во Флориде 
    20:17 03.07.2017
    929
    Неизвестный рыбак поймал во время выходного массивную акулу-молот на пляже Панама-Сити в Флориде. Очевидцами необычной рыбной ловили стали отдыхающие на пляже.
    Туристические страсти в ЮАР. Акула разорвала тюленя во время экскурсии. Видео
    Туристические страсти в ЮАР. Акула разорвала тюленя во время экскурсии 
    03:31 02.04.2017
    476
    Акулу привлекли к лодке с туристами специальной приманкой, но на приманку отреагировал и тюлень, находившийся недалеко, который и стал жертвой огромного хищника.
    Акула с ножом в голове попросила о помощи дайвера. Видео
    Акула с ножом в голове попросила дайвера о помощи 
    16:10 09.03.2017
    2565
    В интернете появилось видео интересного происшествия у острова Кайман Брак. Во время погружения к группе дайверов подплыла акула и начала кружиться. Приглядевшись они заметили, что из головы хищника виден длинный нож.
    200 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
    Еще 200 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии - СМИ
    04:07 11.02.2017
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    По данным новозеландской радиостанции, сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл заявил, что инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугала акула.
    Машины скорой помощи в Египте
    Турист из Германии погиб при нападении акулы на курорте в Египте
    16:42 22.03.2015
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    Акула откусила туристу ногу. Мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу. Это первый с 2010 года случай нападения акулы на человека в Египте со смертельным исходом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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