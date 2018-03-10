В ЮАР дайверам удалось снять на видео неожиданную встречу с большой белой акулой. На кадрах видно, как морской хищник подплывает к ничего не подозревающему аквалангисту, как будто готовится на него напасть.
В интернете появилось видео интересного происшествия у острова Кайман Брак. Во время погружения к группе дайверов подплыла акула и начала кружиться. Приглядевшись они заметили, что из головы хищника виден длинный нож.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В ЮАР дайверам удалось снять на видео неожиданную встречу с большой белой акулой. На кадрах видно, как морской хищник подплывает к ничего не подозревающему аквалангисту, как будто готовится на него напасть.
В ЮАР дайверам удалось снять на видео неожиданную встречу с большой белой акулой. На кадрах видно, как морской хищник подплывает к ничего не подозревающему аквалангисту, как будто готовится на него напасть.
В интернете появилось видео интересного происшествия у острова Кайман Брак. Во время погружения к группе дайверов подплыла акула и начала кружиться. Приглядевшись они заметили, что из головы хищника виден длинный нож.