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    исчезновения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Восточная пума
    Восточная пума полностью исчезла из фауны Земли
    02:16 29.01.2018
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    Согласно распоряжению американская Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных официально признает восточную пуму вымершей на основании "доступной научной и коммерческой информации".
    Охотничий домик, где жили мигранты из Украины
    Стало известно, что произошло с пропавшими в Финляндии украинцами
    16:04 09.08.2017
    6963
    Как сообщается, руководитель группы украинцев, об исчезновении которой в Финляндии сообщали СМИ, заверил, что все здоровы, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Пропавшие военные вторые сутки не выходят на связь - штаб АТО
    19:15 12.02.2017
    1925Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Спикер штаба АТО Леонид Матюхин предполагает, что военные, которые 9 февраля не вернулись с задания после выполнения наблюдения в Луганской области, просто не могут выйти на связь.
    Разведка
    В Луганской области пропала группа украинских разведчиков - штаб АТО
    18:10 11.02.2017
    4467Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Военнослужащие одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Луганской области, не вышли на связь. Сейчас ведется их поиск и выясняются обстоятельства происшествия.
    Сгоревшая машина пропавшего греческого посла в Бразилии
    Тело нашли в сгоревшей машине пропавшего греческого посла в Бразилии
    06:17 30.12.2016
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    Машина была обнаружена в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол. С целью установления личности погибшего будет проведена экспертиза.
    Анатолий Матиос
    Матиос: задержан подозреваемый в исчезновении адвоката Александрова
    18:22 20.03.2016
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    Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, задержанный пользовался подделанными документами спецслужб правоохранительных органов, а также документами для прикрытия фамилиями других граждан.
    Мигранты
    Более 10 тыс детей-мигрантов пропали в Европе за 2 года – Европол
    18:03 31.01.2016
    403Мигранты штурмуют ЕС
    Согласно информации, многие из пропавших детей могли попасть в руки преступных сетей, которые организуют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Дозвониться до пропавших под Крымом десантников не удалось - Генштаб
    17:41 06.09.2015
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    Согласно информации офицера пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Мазепы, все вещи и оружие пропавших на границе с Крымом десантников остались в военной части. Их телефоны находятся вне зоны действия сети.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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