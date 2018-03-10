Военнослужащие одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Луганской области, не вышли на связь. Сейчас ведется их поиск и выясняются обстоятельства происшествия.
Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, задержанный пользовался подделанными документами спецслужб правоохранительных органов, а также документами для прикрытия фамилиями других граждан.
Согласно информации офицера пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Мазепы, все вещи и оружие пропавших на границе с Крымом десантников остались в военной части. Их телефоны находятся вне зоны действия сети.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".