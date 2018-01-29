Восточная пума полностью исчезла из фауны Земли

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Восточная пума исключена из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Такая информация опубликована в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.

Решение было принято в соответствии с американским законом о видах, находящихся под угрозой исчезновения. Согласно распоряжению американская Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных официально признает восточную пуму вымершей на основании "доступной научной и коммерческой информации".

Отмечается, что за хищником наблюдают с 1938 года, и на данный момент отсутствуют доказательства существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.

Распоряжение вступает в силу с 22 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что лось европейский внесен в Красную книгу Украины. Отныне охота на него карается законом.