Тела молодых мужчины и женщины нашли в лесополосе в Днепре

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В субботу, 30 декабря, в Днепре в Тоннельной балке обнаружили два трупа, сообщает Информатор.

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"Александр, мужчина нашедший умерших, рассказал, что он прогуливался по балке и увидел среди деревьев пару. Молодые люди не двигались. Александр решил, что пара шутит, но решил подойти поближе и убедиться. Обнаружив их мертвыми, мужчина вызвал патруль полиции", — говорится в сообщении.

Патрульные сообщили, что документов или личных вещей у молодых людей не нашли. По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25 — 30. Опознать людей не удалось.

Под ногами у умерших нашли пустые ведра. На месте происшествия работал патруль полиции и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются.

Информатор Трупы мужчины и женщины обнаружили в Днепре

Ранее сообщалось, что в Винницкой области погибли три человека. По данным ГСЧС, трагедия произошла в с. Карбовка в Гайсинском районе, где полиция на берегу пруда нашла верхнюю одежду и перевернутую лодку в воде.