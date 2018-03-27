В Киеве на новостройке обнаружили тело молодого мужчины (18+)

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 марта, в Киеве в переулке Лобачевского, 7 на новостройке обнаружили тело молодого мужчины.

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По словам сотрудников ГСЧС, тело парня 1993 года рождения обнаружили на 13 этаже недостроенного блока жилого комплекса. Предположительно, он упал в технологический проем с 21 или 22 этажа соседней стройки.

Также отмечается, что предположительно погибшего искали со вчерашнего дня. Спасатели пробили проем в стене для доступа медиков и следственно-оперативной группы. Руководство стройки и сотрудники полиции от комментариев отказались. Причину гибели мужчины установит следствие.

Facebook Киев Оперативный В Киеве парень разбился, упав с высотки

Ранее сообщалось, что в одну из больниц Тернополя, в результате падения с высоты, с политравмой, переломами ног и рук, а также другими повреждениями госпитализировали местного жителя.