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    За ночь в Киеве в строительный котлован по очереди упали два авто

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    На улице Богатырской в Киеве в один и тот же строительный котлован за ночь и утро 16 марта по очереди упали два автомобиля. Второй влетел в огромную яму на глазах людей, которые собирались эвакуировать первую машину.
    Видео "Информатор"

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. На въезде в Киев со стороны Вышгорода за ночь и утро 16 марта произошло две аварии в одном месте: две машины по очереди упали в строительный котлован и разбили одна другую.

    Первым в огромную яму на улице Богатырской, 32, не заметив дорожные знаки, улетел водитель Nissan. В его авто сработали подушки безопасности и мужчина выжил, однако был госпитализирован.

    Фото informator.ua
    В Киеве в котлован упали два авто

    Спустя несколько часов, около 6 часов утра 16 марта, еще один автомобиль слетел с дороги и угодил в тот же котлован, пострадали три человека.

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    По информации "Информатор", во второй машине находился водитель и две гражданки Словении. Мужчина получил перелом пятки и пальцев на руке.

    Фото informator.ua
    В Киеве в котлован упали два авто

    "Оказалось, что отец пострадавшего в первом ДТП приехал для того чтобы эвакуировать автомобиль сына. В это время с трассы прямо у него на глаза в эту же яму упал Dacia Logan", — пишет издание.

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