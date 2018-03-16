За ночь в Киеве в строительный котлован по очереди упали два авто

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. На въезде в Киев со стороны Вышгорода за ночь и утро 16 марта произошло две аварии в одном месте: две машины по очереди упали в строительный котлован и разбили одна другую.

Первым в огромную яму на улице Богатырской, 32, не заметив дорожные знаки, улетел водитель Nissan. В его авто сработали подушки безопасности и мужчина выжил, однако был госпитализирован.

Фото informator.ua В Киеве в котлован упали два авто

Спустя несколько часов, около 6 часов утра 16 марта, еще один автомобиль слетел с дороги и угодил в тот же котлован, пострадали три человека.

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По информации "Информатор", во второй машине находился водитель и две гражданки Словении. Мужчина получил перелом пятки и пальцев на руке.

Фото informator.ua В Киеве в котлован упали два авто

"Оказалось, что отец пострадавшего в первом ДТП приехал для того чтобы эвакуировать автомобиль сына. В это время с трассы прямо у него на глаза в эту же яму упал Dacia Logan", — пишет издание.

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