В Тернополе произошла трагедия. Парень упал с высотки

Пресс-служба Полиции Тернополя

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В одну из больниц Тернополя, в результате падения с высоты, с политравмой, переломами ног и рук, а также другими повреждениями госпитализировали местного жителя.

"Травмы 22-летний парень получил 11 марта около 11:30, упав, примерно, с 20-метровой высоты. Несчастье случилось недалеко от торгово-развлекательного центра, что на улице Текстильной", – сообщает тернопольская полиция.

По предварительной информации, юноша упал с шестого этажа недостроенного помещения. Спасти жизнь парню медикам не удалось. Он умер в реанимационном отделении больницы, не приходя в сознание.

Правоохранители выясняют причины, которые привели к смерти молодого человека.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске однолетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Несмотря на падение с огромной высоты, младенец выжил.