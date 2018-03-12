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    В Тернополе произошла трагедия. Парень упал с высотки

    (обновлено: )16102
    Травмы 22-летний парень получил при падении с высоты. Юноша упал с шестого этажа недостроенного помещения. Спасти жизнь парню медикам не удалось.
    Парень упал с высоты шестого этажа
    Пресс-служба Полиции Тернополя

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В одну из больниц Тернополя,  в результате падения с высоты, с политравмой,  переломами ног и рук, а также другими повреждениями госпитализировали местного жителя.

    "Травмы 22-летний парень получил 11 марта около 11:30, упав,  примерно, с 20-метровой высоты. Несчастье случилось недалеко от торгово-развлекательного центра, что на улице Текстильной", – сообщает тернопольская полиция.

    По предварительной информации, юноша  упал с шестого этажа недостроенного помещения. Спасти жизнь парню медикам не удалось. Он умер в реанимационном отделении больницы,  не приходя в сознание.

    Правоохранители выясняют причины, которые привели к смерти молодого человека.

    Напомним, ранее в Ивано-Франковске однолетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Несмотря на падение с огромной высоты, младенец выжил.

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