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    Происшествия

    Во Львове на девушку упала часть фасада

    (обновлено: )77
    По данным львовских властей, фасадная штукатурка упала на девушку возле остановки, ее госпитализировали с рядом травм, в числе которых сотрясение головного мозга.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Часть фасадной штукатурки с дома упала на девушку во Львове, она госпитализирована, сообщает пресс-служба горсовета.

    Инцидент произошел в 12:40 во вторник недалеко от остановки на улице Франко.

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    "В результате происшествия женщину, 1996 года рождения, львовянку, бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом сотрясение головного мозга, ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма — Ред.), рана теменной области, госпитализировали в коммунальную 8-м городскую клиническую больницу", — сказано в сообщении.

    Обстоятельства происшествия выясняют.

    По словам главы Галицкой райадминистрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД "Франко, 8".

    Ранее во вторник сообщалось, что лифт с шестью рабочими упал в винницком торговом центре Sky Park, никто не пострадал.

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