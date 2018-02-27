Во Львове на девушку упала часть фасада

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Часть фасадной штукатурки с дома упала на девушку во Львове, она госпитализирована, сообщает пресс-служба горсовета.

Инцидент произошел в 12:40 во вторник недалеко от остановки на улице Франко.

"В результате происшествия женщину, 1996 года рождения, львовянку, бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом сотрясение головного мозга, ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма — Ред.), рана теменной области, госпитализировали в коммунальную 8-м городскую клиническую больницу", — сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняют.

По словам главы Галицкой райадминистрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД "Франко, 8".

Ранее во вторник сообщалось, что лифт с шестью рабочими упал в винницком торговом центре Sky Park, никто не пострадал.