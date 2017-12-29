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    Россия

    В РФ женщина упала в открытый люк и нашла еле живого ребенка

    (обновлено: )24701
    Женщина провалилась в заметенный снегом люк канализационного колодца, получив перелом позвонка поясничного отдела. На дне трехметрового колодца она обнаружила пропавшего мальчика, который упал в канализацию в тот же день.
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Во время поисков пропавшего мальчика в селе Черемшан в Татарстане начальник районного управления гражданской защиты Гулия Яруллина провалилась в заметенный снегом открытый люк канализации, куда до этого свалился пропавший ребенок, сообщает управление МЧС Тарастана.

    До этого в местный отдел полиции поступило сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика. На его поиски выехали спасатели и полицейские, к которым присоединились 120 местных волонтеров.

    Во время поисков ребенка 31-летняя Яруллина провалилась в заметенный снегом люк канализационного колодца на окраине Черемшана, получив перелом позвонка поясничного отдела. На дне трехметрового колодца она обнаружила пропавшего мальчика, который упал в канализацию в тот же день.

    В МЧС сообщили, что после падения ребенка метель вновь занесла люк снегом. Мальчик кричал, пока были силы, а затем стал засыпать.

    "По словам медиков, еще час – и мальчик замерз бы насмерть", – отметили спасатели.

    Ребенка отправили лечиться от переохлаждения в больницу. Его спасительница также госпитализирована.

    Напомним, в Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный люк и погиб.

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