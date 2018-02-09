В Виннице электроопора упала на автомобиль

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина.

В Виннице в пятницу недалеко от Центрального автовокзала на автомобиль упала электроопора, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Спасателям пришлось с помощью спецоборудования разрезать металлические части электроопоры и убирать их с автомобиля.

Как стало известно, водитель в момент падения находился возле своей машины, он получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу скорой помощи.

Очевидцы происшествия утверждают, что что проезжающий грузовик задел и потянул троллейбусные провода.

Напомним, в Хмельницкой области из-за непогоды в ночь на 9 февраля автобус с 50 пассажирами съехал в кювет.