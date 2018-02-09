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    Происшествия

    В Виннице электроопора упала на автомобиль

    (обновлено: )7520
    Спасателям пришлось с помощью спецоборудования разрезать металлические части электроопоры и убирать их с автомобиля.
    В Виннице электроопора раздавила авто
    vn.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина.

    ДТП. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В Виннице в пятницу недалеко от Центрального автовокзала на автомобиль упала электроопора, сообщили в областном управлении ГСЧС.

    Спасателям пришлось с помощью спецоборудования разрезать металлические части электроопоры и убирать их с автомобиля.

    Как стало известно,  водитель в момент падения находился возле своей машины, он получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу скорой помощи.

    Очевидцы происшествия утверждают, что что проезжающий грузовик задел и потянул троллейбусные провода.

    Напомним, в Хмельницкой области из-за непогоды в ночь на 9 февраля автобус с 50 пассажирами съехал в кювет.

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