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    В сети появились новые кадры масштабной аварии в Харькове

    (обновлено: )492
    В Харькове на выходных чуть не повторилось трагическое ДТП: на перекрестке улиц Сумская и Жен Мироносиц столкнулись четыре автомобиля. Чудом никто из пешеходов не пострадал.
    Авто Харьков City/Youtube

    Авария произошла около 16:15 в субботу. Столкнулись Volkswagen Polo, Mercedes, Toyota Camry и ещe один Mercedes.

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    В ДТП пострадали водитель Volkswagen и водитель одного из Mercedes. Их госпитализировали.

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    Напомним, 18 октября 2017 года на пересечении Сумской и переулка Мечникова произошла авария, в результате которой шесть человек погибли и еще пять пострадали.

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