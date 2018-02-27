В сети появились новые кадры масштабной аварии в Харькове

Авария произошла около 16:15 в субботу. Столкнулись Volkswagen Polo, Mercedes, Toyota Camry и ещe один Mercedes.

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В ДТП пострадали водитель Volkswagen и водитель одного из Mercedes. Их госпитализировали.

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Напомним, 18 октября 2017 года на пересечении Сумской и переулка Мечникова произошла авария, в результате которой шесть человек погибли и еще пять пострадали.