Пьяный украинец устроил смертельное ДТП в Польше, авто разорвало на части

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Во Вроцлаве пьяный гражданин Украины за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево, в результате чего транспортное средство раскололось на две части, и его пассажир погиб на месте. Об этом сообщает сайт "24 канала" со ссылкой на Gazeta Wrocławska.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в субботу, 24 февраля. В иномарке находились четверо мужчин, один из них погиб, а двое скрылись с места происшествия до приезда экстренных служб.

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Водитель автомобиля получил травму головы. Сначала на месте происшествия ему оказали помощь медики, а потом задержала полиция.

Как выяснилось, автомобилем управлял украинец. Алкогольный тест показал, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения — измерительные приборы зафиксировали более 1,5 промилле алкоголя, пишут СМИ.

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Также по решению прокурора был направлен на дополнительный анализ крови на наличие алкоголя и наркотиков. Легковушку изъяли для проведения экспертиз. Кроме того, ведется розыск пассажиров, которые скрылись с места происшествия.

Напомним, ранее на трассе в Винницкой области девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.