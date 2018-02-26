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    Пьяный украинец устроил смертельное ДТП в Польше, авто разорвало на части

    (обновлено: )39020
    Как выяснилось, автомобилем управлял украинец. Алкогольный тест показал, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения - измерительные приборы зафиксировали более 1,5 промилле алкоголя.
    Пьяный украинец устроил смертельное ДТП в Польше
    Polska Press

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Во Вроцлаве пьяный гражданин Украины за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево, в результате чего транспортное средство раскололось на две части, и его пассажир погиб на месте. Об этом сообщает сайт "24 канала" со ссылкой на Gazeta Wrocławska.

    Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в субботу, 24 февраля. В иномарке находились четверо мужчин, один из них погиб, а двое скрылись с места происшествия до приезда экстренных служб.

    Polska Press
    Пьяный украинец устроил смертельное ДТП в Польше

    Водитель автомобиля получил травму головы. Сначала на месте происшествия ему оказали помощь медики, а потом задержала полиция.

    Как выяснилось, автомобилем управлял украинец. Алкогольный тест показал, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения — измерительные приборы зафиксировали более 1,5 промилле алкоголя, пишут СМИ.

    Polska Press
    Пьяный украинец устроил смертельное ДТП в Польше

    Также по решению прокурора был направлен на дополнительный анализ крови на наличие алкоголя и наркотиков. Легковушку изъяли для проведения экспертиз. Кроме того, ведется розыск пассажиров, которые скрылись с места происшествия.

    Напомним, ранее на трассе в Винницкой области девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.

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