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    Фотоленты

    Кошмарное ДТП на Бориспольской трассе: на дороге - тело водителя и куриные лапы

    (обновлено: )72612
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv

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    Все фотоленты

    На Бориспольской трассе под Киевом в понедельник, 26 февраля грузовой автомобиль протаранил остановившуюся на обочине "Газель". Столкновение произошло по направлению аэропорта "Борисполь".

    Смотрите также: Коммунальное ЧП: как Харьков выживал без тепла в лютый мороз

    В результате аварии погиб водитель "Газели", два человека пострадали. Разбитое авто перевозило продукты питания, при ударе на проезжую часть выбросило ящики с куриными ногам и головами, мешки с картошкой, луком и морковкой. Погибшего несколько раз прокрутило под колесами огромного грузовика.

    "Вартові.Еспресо" сообщают, что водитель фуры оказался иностранцем. Подробности происшествия он пояснить не смог.

    Смотрите также: Момент масштабной аварии в Харькове попал на видео

    Из-за перекрытия части трассы на ней образовался большой затор, пассажирам, спешащим в аэропорт, рекомендуют выехать заранее.

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