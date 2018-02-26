Кошмарное ДТП на Бориспольской трассе: на дороге - тело водителя и куриные лапы

На Бориспольской трассе под Киевом в понедельник, 26 февраля грузовой автомобиль протаранил остановившуюся на обочине "Газель". Столкновение произошло по направлению аэропорта "Борисполь".

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В результате аварии погиб водитель "Газели", два человека пострадали. Разбитое авто перевозило продукты питания, при ударе на проезжую часть выбросило ящики с куриными ногам и головами, мешки с картошкой, луком и морковкой. Погибшего несколько раз прокрутило под колесами огромного грузовика.

"Вартові.Еспресо" сообщают, что водитель фуры оказался иностранцем. Подробности происшествия он пояснить не смог.

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Из-за перекрытия части трассы на ней образовался большой затор, пассажирам, спешащим в аэропорт, рекомендуют выехать заранее.