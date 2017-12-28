Смерть во львовском "Охматдете": женщина упала в шахту лифта

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Пожилая женщина погибла, упав в шахту лифта в четверг во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет", пишет Zaxid.net.

Инцидент произошел около 12:00. По словам начмеда больницы Ивана Симакова, женщина пыталась выйти из лифта, который застрял между этажами, и упала в шахту.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета сообщили, что потерпевшей оказалась сотрудница больницы, 71-летняя лифтерша. Врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть до приезда.

В управлении также добавили, что на момент трагедии электроэнергия в заведении была отключена в связи с проведением ремонтных работ в электрощитовой. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Давыдове Львовской области произошло столкновение поезда и автомобиля скорой помощи. В момент столкновения в скорой помощи находилось четыре человека. Трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.