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    Смерть во львовском "Охматдете": женщина упала в шахту лифта

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    По данным СМИ, трагедия произошла около 12:00 в четверг - лифт застрял между этажами, 71-летняя лифтерша пыталась выйти и упала в шахту лифта. На момент ЧП электроэнергия в заведении была отключена в связи с проведением ремонтных работ.
    Львовская областная детская клиническая больница Охматдет
    zaxid.net

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Пожилая женщина погибла, упав в шахту лифта в четверг во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет", пишет Zaxid.net.

    Инцидент произошел около 12:00. По словам начмеда больницы Ивана Симакова, женщина пыталась выйти из лифта, который застрял между этажами, и упала в шахту.

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    В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета сообщили, что потерпевшей оказалась сотрудница больницы, 71-летняя лифтерша. Врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть до приезда.

    В управлении также добавили, что на момент трагедии электроэнергия в заведении была отключена в связи с проведением ремонтных работ в электрощитовой. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Причины происшествия устанавливаются. 

    Ранее в Давыдове Львовской области произошло столкновение поезда и автомобиля скорой помощи. В момент столкновения в скорой помощи находилось четыре человека. Трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.

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