Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире ГС проанализировал, возможно ли возвращение в парламентскую коалицию "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины".
Несмотря на очевидные проблемы внутри провластной команды, коалиция Верховной Рады продолжает существовать. Более того, закон вполне позволяет недееспособному большинству проработать до конца каденции парламента.
Парламентская коалиция сегодня - это постоянно бурлящий сосуд с броуновским движением внутри, у которого может в любой момент снести крышку, и большинство распадется, отмечает политолог Кость Бондаренко.
О преференциях, которые можно было выторговать во время большой политической ярмарки, хрупком будущем коалиции и судьбе Рады и нового Кабмина рассказал один из главных действующих лиц новой коалиции – Сергей Мищенко.
По информации СМИ, депутаты "Блока Петра Порошенко" приняли решение о принятии в состав фракции члена депутатской группы "Воля народа" Андрея Немировского, внефракционных парламентариев Юрия Бублика и Сергея Рудика.
Согласно информации, перед тем как Арсений Яценюк уйдет в отставку, должны быть выполнены несколько условий. Первое и самое главное условие - это создание четкой коалиции в Верховной Раде, которая выберет будущего премьера.
Поддержка со стороны президента, помощь на избирательном округе и другие политические преференции - вот что предлагается в Раде VIII созыва в обмен на вхождение в коалицию ВР. Хотя, по сравнению с прошлыми временами - это сущие пустяки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".