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    коалиции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 65
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    Флаг Германии
    Формирование коалиции в ФРГ: ждите сюрпризов
    13:14 09.02.2018
    642Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Новое правительство останется последовательным в вопросе Украины и выполнения Минских соглашений. Об этом заявил эксперт-международник Владимир Кушниренко.
    Здание Бундестага в Берлине. Архивное фото
    ТОП тем в мире: политкризис в Германии, звери Чернобыля
    14:39 08.02.2018
    459Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Мировые СМИ в четверг освещают итоги коалиционных переговоров в Германии, предстоящий старт Олимпиады в Южной Корее, анализ ДНК знаменитого британского Cheddar Man, а также ряд украинских вопросов.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    Решмедилова: коалиция может приказать долго жить
    10:36 08.12.2017
    488Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политолог считает, что коалиции необходима консолидация для того, чтоб проголосовать госбюджет и те законопроекты, которые Верховная Рада должна "закрыть" до нового года.
    Ральф Штегнер
    Штегнер о коалиции ФРГ: "Это полнейший тупик"
    16:37 28.11.2017
    220Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Зайти с созданием коалиции в полный тупик, а потом выдвигать требования – вот что совершенно абсурдно, считает Зампред СДПГ Ральф Штегнер.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков не исключил создания новой коалиции в Раде
    21:53 25.05.2017
    469
    По словам главы МВД Арсена Авакова, он не исключает возможности создания новой коалиции. Причем речь идет "не о коалиции, а об общественном договоре политических сил".
    Михаил Погребинский
    Погребинский о сложной ситуации Порошенко с фракциями Рады
    07:05 07.02.2017
    1884Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Политический эксперт Михаил Погребинский в эфире ГС заявил, что президент Петр Порошенко и лидеры БПП понимают: восстановить старую коалицию практически нереально.
    Михаил Погребинский
    Кабмину не нужно восстановление коалиции в ВР - Погребинский
    05:21 07.02.2017
    931Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире ГС заявил, что Верховная Рада и так проголосует за все законопроекты, которые нужны правительству.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: Порошенко понимает, что восстановить коалицию в Раде нереально
    01:14 07.02.2017
    1510Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире ГС проанализировал, возможно ли возвращение в парламентскую коалицию "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины".
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Пациент жив, но очень болен. Тарас Чорновил о коалиции в ВР
    17:43 05.02.2017
    1043
    Несмотря на очевидные проблемы внутри провластной команды, коалиция Верховной Рады продолжает существовать. Более того, закон вполне позволяет недееспособному большинству проработать до конца каденции парламента.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    Бондаренко: коалиции нет, депутаты разбегаются как тараканы
    08:03 30.01.2017
    9497Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Парламентская коалиция сегодня - это постоянно бурлящий сосуд с броуновским движением внутри, у которого может в любой момент снести крышку, и большинство распадется, отмечает политолог Кость Бондаренко.
    Верховная Рада
    Новая коалиция в ВР. Когда рухнет карточный домик?
    16:55 17.04.2016
    1870Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Первое же голосование нового парламентского большинства подтвердило, что ситуативное объединение депутатов, основанное на бизнес-интересах, вряд ли будет долговечным.
    Коалиция согласовала состав будущего Кабмина. Архивное фото
    Новая коалиция будет работать по принципу "дерибана" - депутат
    16:04 15.04.2016
    267Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению народного депутата Игоря Попова, политический кризис и выход из него стали отличноц возможностью перераспределить потоки между различными группами влияния.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Коалиции в Раде просто не существует - Скорик
    14:22 15.04.2016
    311Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению народного депутата Николая Скорика, место парламенсткого большинства заняло объединение кнопкодавов, "тушек" и пвсевдооппозиционных фракций.
    Сергей Мищенко. Архивное фото
    Человек с "золотой акцией" в коалиции. Разговор с Сергеем Мищенко
    09:30 15.04.2016
    4462Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    О преференциях, которые можно было выторговать во время большой политической ярмарки, хрупком будущем коалиции и судьбе Рады и нового Кабмина рассказал один из главных действующих лиц новой коалиции – Сергей Мищенко.
    Верховная Рада Украины
    Три нардепа вошли в состав фракции БПП
    23:33 11.04.2016
    331Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По информации СМИ, депутаты "Блока Петра Порошенко" приняли решение о принятии в состав фракции члена депутатской группы "Воля народа" Андрея Немировского, внефракционных парламентариев Юрия Бублика и Сергея Рудика.
    Украинский герб на здании Верховной Рады
    Порошенко ожидает создания коалиции в Раде во вторник
    20:28 10.04.2016
    185Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в интервью украинским телеканалам, он ожидает, что депутаты обеспечат создание коалиции, внесут кандидатуру премьера.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Антон Геращенко: во вторник 12-го создадут новую коалицию
    18:42 10.04.2016
    122Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как отметил народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, в основу деятельности новой коалиции будет положено действующее коалиционное соглашение, улучшенное и дополненное.
    Верховная Рада Украины
    Рада создаст коалицию и выберет нового премьера 12 апреля - депутат НФ
    18:18 10.04.2016
    93Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Согласно информации, перед тем как Арсений Яценюк уйдет в отставку, должны быть выполнены несколько условий. Первое и самое главное условие - это создание четкой коалиции в Верховной Раде, которая выберет будущего премьера.
    Верховная Рада Украины
    Новая коалиция будет без "золотых голосов" - депутат
    08:55 07.04.2016
    363Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Народный депутат от НФ Игорь Лапин в эфире радиостанции Голос Столицы подтвердил информацию о том, что 226 голосов на создание новой коалиции у политических сил Порошенко и Яценюка уже есть.
    Верховная Рада Украины
    "Тушками" был полон зал: как сколачивается коалиция
    18:47 02.04.2016
    1662Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Поддержка со стороны президента, помощь на избирательном округе и другие политические преференции - вот что предлагается в Раде VIII созыва в обмен на вхождение в коалицию ВР. Хотя, по сравнению с прошлыми временами - это сущие пустяки.
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    13:14 09.02.2018
    642
    Новое правительство останется последовательным в вопросе Украины и выполнения Минских соглашений. Об этом заявил эксперт-международник Владимир Кушниренко.
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    Мировые СМИ в четверг освещают итоги коалиционных переговоров в Германии, предстоящий старт Олимпиады в Южной Корее, анализ ДНК знаменитого британского Cheddar Man, а также ряд украинских вопросов.
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