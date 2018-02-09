Формирование коалиции в ФРГ: ждите сюрпризов

TOBIAS SCHWARZ / AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Германии представители парламентских политических сил наконец-то согласовали коалиционное соглашение и договорились о формировании правительства. Переговоры длились почти полгода, и наконец-то представители СДПГ, ХДС и ХСС пришли к компромиссу. В рамках договора о создании коалиции, СДПГ получила под свое руководство Минфин и Минтруда. Кроме того, глава партии Мартин Шульц будет назначен на пост главы Министерства иностранных дел. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала нынешний прорыв в коалиционных переговорах твердой основой работы стабильного правительства.

Как политикам удалось достичь компромисса, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

Голос Столицы Кандидат политических наук Владимир Кушниренко

Что может измениться в политике Германии в результате появления "широкой коалиции"? Учитывая распределение министерских портфелей, многие уже успели оценить это как ослабление позиций Меркель.

— Ослабление позиций Ангелы Меркель это, наверное, очень громкое заявление. Есть переконструирование некоего прошлого формата, но мне кажется, что опять-таки, МИД, которое сейчас возглавит Мартин Шульц, был Франк-Вальтер Штайнмайер на этой позиции. То есть, опять таки, СДПГ возглавляла это направление. По большому счету, если говорить с точки зрения экономических показателей, у Меркель все было хорошо. И те же самые представители СДПГ, я не думаю, что будут как-то влиять или будут мешать Меркель формировать ту политику, которая касалась вообще самых главных вопросов. Потому что мы понимаем, что Германия является локомотивом ЕС и её успешные экономические движения, экономическое положение является очень важным системообразующим для всего региона. С точки зрения внешней политики уже понятно, что даже в процессе обсуждения будущей коалиции и вопросы, как раз касающиеся внешней политики, более-менее у них согласованы. Младший партнер ХДС — ХСС, он всегда, в принципе, был в фарватере политики ХДС, и там есть определенные нюансы, которые они заявляли. То есть я, честно говоря, по этому формату не могу сказать, что есть предпосылки серьезного или хотя бы существенного изменения политики. Мне кажется, в данном случае произошел какой-то такой эксперимент с двумя небольшими партиями создания коалиции, но она не увенчалась успехом, вернулись к формату, традиционному для последнего времени.

Какова вероятность того, что удастся добиться согласия у большинства членов СДПГ на создание такой коалиции?

— Я склоняюсь больше, что одобрят. Хотя всегда сохраняется некая возможность непредсказуемости. Вспомним, опять-таки, как с коалицией, очень многие выводили абсолютно возможную коалицию с этими малыми партиями, "Ямайскую коалицию", но потом произошел такой резкий поворот. Но то, что есть такая информация на данный момент, и учитывая и анализируя определенные нюансы, и анализируя общее движение в подходе коалиции, и переговорах, то, что есть доступным в информационных открытых источниках, то все-таки мне кажется, что все вопросы были более-менее согласованы уже. Потому что те же самые выступления Зигмара Габриэля, выступления Штайнмайер, которые наоборот подталкивали Шульца к коалиции. Если два таких мощных лидера в СДПГ, они стояли на таких позициях, это говорит не только о их личной позиции, это говорит о том, что их позиции будут максимально лоббировать. Или наоборот, они выражали позиции определенных групп в партии. Мне кажется, все-таки значительно больше признаков того, что все придет к одобрению. Хотя опять-таки, то, что мы знаем с вами, это лишь некая поверхность, а как говорят очень часто конспирологические теории, есть реальная политика, она зиждется в глубине каких-то скрытых тайных процессов, и мы никогда не можем быть до конца уверенными в том или ином результате.

Читайте также: То, о чем мечтал Гитлер, реализовали при Меркель

В коалиционном соглашении между политсилами Германии прописана поддержка полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны, "нормандский формат" и так далее, но при этом выдвигаются отдельные требования. Речь идет, прежде всего, о выполнении Киевом своей части Минских договоренностей, а также о проведении реформ. Насколько эти пункты волнуют немецкого избирателя?

— Тут есть два момента. Конечно, немецкого избирателя больше волнует внутренняя проблематика, как любого другого избирателя в мире. Потому что это жизнь, это экономический рост, безопасность внутри, мы знаем, проблема с мигрантами и так далее. Но существует очень важный момент, это авторитет. И все-таки немцы, граждане Германии, они четко осознают, по большому счету, особую роль той же Германии как в ЕС, так и, по крайней мере, в широком регионе, выходящем за пределы ЕС европейском регионе. И тут есть важный момент. Германия, во-первых, является основателем этого "нормандского формата". Является, фактически и формально, гарантом выполнения определенного порядка, который умиротворяет некий конфликт на территории Европы, соответственно, ей очень важно выполнение тех пунктов, под которые она сама подвела противоборствующую сторону. Соответственно, для политики Германии по вопросу имиджа, по вопросу своего авторитета, является очень важным, чтобы Украина выполнила то, о чем договаривались. Потому что это момент уже её влияния. Тут все тонко, тут, скорее всего, не механизм, а организм политических взаимодействий в европейском регионе, который все-таки предполагает в условиях нарастающей конкурентности со стороны Америки, которая пытается вне формата показывать свою значимость в переговорном процессе для Германии. О Франции мы сейчас не говорим, хотя там такая же ситуация, но особенно Германии очень важно, чтобы то, что было сформировано, о чем договорились, было реализовано.

Новый министр иностранных дел Мартин Шульц считается жестче настроенным по отношению к РФ, чем его предшественники. Что для это сулит для Украины?

— Узнаем. Мы можем немножко себя потешить ощущениями, что человек, который занимается внешней политикой, он, возможно, будет, по крайней мере, мыслить более лояльно по отношению к Украине. И все. Потому что тут есть момент: смотря на европейские процессы, мы очень часто… ну, в Украине, по крайней мере, в таком широком, абстрактном варианте говорят о значимости, вот сейчас придет "он", сейчас "он" наведет, сейчас придет "тот", наведет порядок. Есть уже выстроенная политика. Особенно в Германии. Есть определенная выстроенная политика. Есть определенные механизмы, которые реализуют эту выстроенную политику. Позиция Германии понятна по отношению к конфликту, она была гарантом Минских соглашений, она сформировала формат, это не страна "сегодня думаю я так, а завтра вечером забуду все". Нет, мне кажется, несмотря на то, что у Шульца есть своя политическая позиция, но любой политик, приходя в государственную машину, он все-таки прежде всего исходит из наработанного. Если он будет менять, то это — долгосрочный процесс. Но, по крайней мере, тут есть определенный консенсус по позиции. Надо решать в рамках международного права, есть четкая опасность для ЕС конфликта на его границах, есть определенные методы умиротворения и инструментарии. Это переговорный процесс, определенная апелляция к международному праву. Поэтому Шульц, не Шульц, Штайнмайер, Габриэль, все равно существует определенный внешнеполитический более-менее консенсус в определенных вопросах. Особенно, в Германии.

К слову, глава совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак в эфире "ГС" отметил, что Украина должна уделять больше внимания странам, которые с ней граничат. По его словам, в Восточной Европе обижены, что Киев предпочитает им государства, которые дают больше денег и вооружение, т.е. Германию, Францию, США и Канаду.