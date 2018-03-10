Команда Петра Порошенко пытается приложить максимум усилий, чтобы Арсений Яценюк все-таки ушел в отставку, но он оставлять пост премьер-министра не собирается, заявил народный депутат фракции "Радикальной партии" Игорь Попов.
Заседание Верховной Рады во вторник обещало стать одним из наиболее напряженных за последние месяцы. Но, провалив на прошлой неделе принятие ряда законов по либерализации визового режима с ЕС, депутаты сдвинулись с мертвой точки совсем незначительно.
Принятие изменений в бюджет по части государственного финансирования партий позволит власти не только сэкономить за счет простых граждан, но и значительно усилить свое влияние на политических конкурентов.
Игорь Попов отметил, что "людей, которые принимали непосредственное участие в антиукраинских движениях, но сейчас находятся на освобожденных территориях", можно было бы ограничить в избирательном праве.
Вопрос проведения местных выборов на Донбассе остается открытым. Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский предложил сразу три варианта их проведения, однако эксперты уверены, что Петр Порошенко уже принял решение отложить выборы в регионе.
Бывший глава Комитета избирателей Украины, народный депутат Игорь Попов уточнил, что каких бы достойных и по-настоящему профессиональных кандидатов не выставляли партии или местная громада, определяющую роль сыграют деньги.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.