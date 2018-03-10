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    Игорь Попов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Генеральная прокуратура Украины
    При назначении главы ГПУ нужен открытый конкурс - нардеп
    14:32 21.04.2016
    41Праздничное заявление Луценко
    По мнению народного депутата Игоря Попова, будучи членом пропрезидентской политсилы, Юрий Луценко не сможет быть объективным на посту генерального прокурора.
    Коалиция согласовала состав будущего Кабмина. Архивное фото
    Новая коалиция будет работать по принципу "дерибана" - депутат
    16:04 15.04.2016
    267Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению народного депутата Игоря Попова, политический кризис и выход из него стали отличноц возможностью перераспределить потоки между различными группами влияния.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Нардеп: главный тренд у команды президента - "додавить" Яценюка
    13:38 09.03.2016
    355Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Команда Петра Порошенко пытается приложить максимум усилий, чтобы Арсений Яценюк все-таки ушел в отставку, но он оставлять пост премьер-министра не собирается, заявил народный депутат фракции "Радикальной партии" Игорь Попов.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Запад не поддержит Саакашвили в борьбе с Порошенко - депутат
    17:14 10.02.2016
    824Перезагрузка правительства по-украински
    По мнению народного депутата Игоря Попова, "съев" премьер-министра Арсения Яценюка и его окружение, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возьмется и за президента Петра Порошенко.
    Верховная Рада
    Заседание ВР: подмена законов от Порошенко и Яценюка и фальшивые геи в ЕС
    17:04 10.11.2015
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    Заседание Верховной Рады во вторник обещало стать одним из наиболее напряженных за последние месяцы. Но, провалив на прошлой неделе принятие ряда законов по либерализации визового режима с ЕС, депутаты сдвинулись с мертвой точки совсем незначительно.
    Политическая реклама в Киеве
    Госфинансирование партий. Заплатим вместо олигархов
    17:45 09.10.2015
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    Принятие изменений в бюджет по части государственного финансирования партий позволит власти не только сэкономить за счет простых граждан, но и значительно усилить свое влияние на политических конкурентов.
    Подготовка к выборам в Украине. Архивное фото
    Нардеп: участников антиукраинских движений надо ограничить в праве голосовать
    15:07 20.08.2015
    137Местные выборы 2015
    Игорь Попов отметил, что "людей, которые принимали непосредственное участие в антиукраинских движениях, но сейчас находятся на освобожденных территориях", можно было бы ограничить в избирательном праве.
    Подсчет голосов по результатам выборов в Украине. Архивное фото
    Судьба выборов на Донбассе в руках Порошенко и Меркель — депутат
    08:16 20.08.2015
    606Местные выборы 2015
    Вопрос проведения местных выборов на Донбассе остается открытым. Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский предложил сразу три варианта их проведения, однако эксперты уверены, что Петр Порошенко уже принял решение отложить выборы в регионе.
    Выборы
    Нардеп: выборы в Донбассе проводить нельзя
    17:45 19.08.2015
    119Местные выборы 2015
    Игорь Попов считает, что выборы в Луганской и Донецкой областях в этом году проводить нельзя и по причине безопасности, и по причине того, что "не произошло очищения от сепаратистов".
    Игорь Попов
    Подбор кандидатов в Чернигове показал, что "бабло побеждает зло" - нардеп
    15:50 24.07.2015
    172Чернигов, 205 округ: итоги
    Бывший глава Комитета избирателей Украины, народный депутат Игорь Попов уточнил, что каких бы достойных и по-настоящему профессиональных кандидатов не выставляли партии или местная громада, определяющую роль сыграют деньги.
    Игорь Попов
    Все грязные технологии на выборах стеклись в Чернигов - нардеп
    15:10 24.07.2015
    141Чернигов, 205 округ: итоги
    Бывший глава Комитета избирателей Украины, народный депутат Игорь Попов отметил, что действенными технологиями в Чернигове можно считать выброс большого количества фальшивой информации.
    Игорь Попов
    Игорь Попов: в Чернигове жестко схлестнулись Порошенко и Коломойский
    14:44 24.07.2015
    895Чернигов, 205 округ: итоги
    По мнению бывшего главы Комитета избирателей Украины Игоря Попова, во время волеизъявления в 205-м округе будут использованы самые грязные технологии, ранее уже использовавшиеся на украинских выборах.
    Заседание СНБО, 25 января 2014
    До сентября изменений в силовом блоке страны не будет - депутат
    12:42 18.06.2015
    158Отставка Наливайченко
    По словам народного депутата Игоря Попова, президент Петр Порошенко не настроен на серьезное переформатирование силовых структур в ближайшее время.
    Павел Жебривский (на первом плане), Геннадий Зубко и Петр Порошенко
    Жебривского назначили строить мир на Донбассе - депутат
    13:03 12.06.2015
    374Громкие отставки и назначения в Украине
    По мнению народного депутата Игоря Попова, главными задачами нового губернатора Донецкой области Павла Жебривского будет установление мира и преодоление коррупции.
    Президент Украины Петр Порошенко в Верховной Раде
    Порошенко просто повторил свою предвыборную программу - Попов
    14:30 04.06.2015
    123Год президента Порошенко
    По мнению народного депутата Игоря Попова, во время выступления в парламенте президент Петр Порошенко не сказал ничего существенно нового и больше говорил о планах, чем достижениях.
    Международный валютный фонд
    МВФ сам заинтересован в выделении кредита Украине – Попов
    13:16 17.02.2015
    859МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    В тоже время депутат от Радикальной партии Попов не сомневается в том, что МФВ даже без принятия поправок в бюджет предоставит Украине финансовую помощь.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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