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    доллары

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    Гривны, купюры
    То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?
    18:17 07.03.2018
    1069Курс гривны летит в пропасть
    Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.
    Эрик Найман
    Найман: посмотрим еще раз, что будет с курсом доллара?
    13:55 02.02.2018
    3310Курс гривны летит в пропасть
    Финансовый аналитик Эрик Найман прогнозирует, что до августа курс гривны наверняка будет стабильным и летом имеет все шансы даже быть лучше, чем сейчас, а что начнется осенью - это совсем другая история.
    Николай Ивченко
    Эксперт: доллар мог бы быть и 27 гривен, если бы...
    16:55 29.01.2018
    2566Курс гривны летит в пропасть
    Эксперт Николай Ивченко считает, что в текущей ситуации, когда все страны пытаются сдержать усиление стоимости нацвалюты, как, например, США, Украине тоже не нужна сильная гривна.
    Мировые валюты: китайский юань, доллар США, евро, британский фунт
    Как петроюань повлияет на позиции петродоллара и мировые валюты
    19:38 18.01.2018
    16563
    Петродоллары (Petrodollar) господствовали на глобальных топливно-энергетических рынках свыше 40 лет. Китай все настойчивее намеревается изменить существующее положение, пытаясь параллельно запустить петроюань в начале 2018 года.
    Юрий Товстенко
    Падение гривны — будет ли паника? Прогноз эксперта
    15:30 20.12.2017
    2861Курс гривны летит в пропасть
    По словам Юрия Товстенко, украинцы должны понимать, что курс нацвалюты не устанавливается президентом или НБУ, а зависит от процессов, происходящих в экономике.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    Соцсети: Гривну лихорадит, Гонтаревой нет... А вообще, кто-то есть?
    14:29 20.12.2017
    1872Курс гривны летит в пропасть
    Доллар растет? И это не предел, говорят в Минфине, напоминая, что курс гривны, который заложен в бюджет на 2018 год в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?
    Гривна и доллары
    Тренд дня: страна в шоке от доллара по 30
    13:39 20.12.2017
    5572Курс гривны летит в пропасть
    Экономические эксперты и политологи подвели итоги национализации "ПриватБанка", отметили бездействие регулятора в падении гривны и затронули болезненную тему переименования улиц.
    Гривна и доллары
    "Покращення" от Гройсмана: доллар 28 и больше
    16:52 15.12.2017
    6143Курс гривны летит в пропасть
    Неприятный предновогодний "подарок" преподнесла гривна украинцам. Национальная валюта стремительно дешевеет. Всего за полтора месяца она на 5% подешевела к американскому доллару — с 26,5 грн до 28 грн. Что думают по этому поводу сами украинцы?
    Николай Ивченко
    До конца года колебания курса доллара будут продолжаться - Ивченко
    12:16 13.11.2017
    404Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Стремительный рост курса доллара сменился таким же стремительным падением. О том, как долго продлятся подобные валютные качели, РИА Новости Украина рассказал финансовый эксперт Николай Ивченко.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    Нацбанк сохранил курс доллара и евро
    08:28 22.08.2017
    185
    Согласно данным регулятора, курс евро установлен на вторник на уровне 2992,37 грн за 100 евро, российского рубля — 4,302 грн за 10 рублей, доллара - 2544,31 грн за 100 долларов.
    Николай Ивченко
    Безвиз рулит. Что будет с курсом евро ближайшие месяцы?
    12:36 25.07.2017
    1758
    Эксперт в сфере финансов Николай Ивченко в эфире "ГС" заявил, что расследование в США в отношении Трампа заставляет евро расти в Украине.
    Доллары и евро
    Не исключено, что курсы евро и доллара сравняются - Маллок
    22:42 04.02.2017
    361
    Кандидат на пост посла Соединенных Штатов Америки в Евросоюзе, профессор Тед Маллок придерживается очень пессимистичных взглядов на будущее Европейского союза.
    Доллары США, купюры
    Доллар подешевел к мировым валютам перед началом инаугурации Трампа
    19:07 20.01.2017
    596Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По состоянию на 18.41 индекс доллара опускался на 0,10%, до 101,07 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0678 доллара за евро с 1,0665 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 115,05 иены за доллар со 114,86 иены на прошлых торгах.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Торговая война между США и Китаем повлияет на курс доллара – Охрименко
    18:00 18.12.2016
    1442
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что экономика США не может без Китая, как и экономика Китая не может без США.
    Юань
    Курс юаня обновил шестилетний минимум
    06:34 24.10.2016
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    Народный банк Китая в понедельник установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,7690, что на 132 пункта выше фиксинга пятницы, когда курс составлял 6,7558.
    Доллары
    В Киеве разоблачили злоумышленников, сбывавших поддельные доллары и евро
    18:21 20.08.2016
    275Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Согласно информации пресс-службы столичной прокуратуры, своим "клиентам" злоумышленники предлагали купить партию поддельных евро и долларов США за 50% ее номинальной стоимости.
    Валюта
    Народный банк Китая существенно ослабил курс юаня
    06:51 27.06.2016
    228Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    В понедельник ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6, 6375, что на 599 пунктов больше фиксинга минувшей пятницы, когда курс составил 6,5776.
    Банкноты в 100 юаней и 100 долларов
    ЦБ Китая ослабил курс юаня к доллару до минимума
    06:38 25.04.2016
    147
    В понедельник китайский ЦБ установил курс юаня на отметке 6,5120 за доллар, что на 222 пункта больше фиксинга 6,4898, установленного в минувшую пятницу.
    Банкноты долларов и юаней
    Доллар переживает кризис и через год лопнет, как пузырь
    08:09 08.03.2016
    35741Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Инвестор и мультимиллионер Джим Роджерс прогнозирует наступление рецессии в экономике США в ближайший год. Из-за слабости долларовой финансовой системы, долгового бремени и краха мировых рынков доллар США превратится в "пузырь".
    Доллары
    Американский миллионер Роджерс предсказал превращение доллара в "пузырь"
    22:59 05.03.2016
    2645
    Как отметил известный американский инвестор и миллионер Джим Роджерс, если рынки по всему миру потерпят крах, все будут вкладывать в американский доллар, что может превратить его в пузырь.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Гривны, купюры
    То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?
    18:17 07.03.2018
    1069
    Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.
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