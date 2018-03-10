Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.
Финансовый аналитик Эрик Найман прогнозирует, что до августа курс гривны наверняка будет стабильным и летом имеет все шансы даже быть лучше, чем сейчас, а что начнется осенью - это совсем другая история.
Петродоллары (Petrodollar) господствовали на глобальных топливно-энергетических рынках свыше 40 лет. Китай все настойчивее намеревается изменить существующее положение, пытаясь параллельно запустить петроюань в начале 2018 года.
Доллар растет? И это не предел, говорят в Минфине, напоминая, что курс гривны, который заложен в бюджет на 2018 год в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?
Неприятный предновогодний "подарок" преподнесла гривна украинцам. Национальная валюта стремительно дешевеет. Всего за полтора месяца она на 5% подешевела к американскому доллару — с 26,5 грн до 28 грн. Что думают по этому поводу сами украинцы?
По состоянию на 18.41 индекс доллара опускался на 0,10%, до 101,07 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0678 доллара за евро с 1,0665 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 115,05 иены за доллар со 114,86 иены на прошлых торгах.
Инвестор и мультимиллионер Джим Роджерс прогнозирует наступление рецессии в экономике США в ближайший год. Из-за слабости долларовой финансовой системы, долгового бремени и краха мировых рынков доллар США превратится в "пузырь".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.