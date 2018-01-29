Эксперт: доллар мог бы быть и 27 гривен, если бы...

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне на межбанке упал доллар. За день он потерял 20 копеек и понизился до уровня 28 гривен 50 копеек. После этого Нацбанк установил официальный курс валют на уровне: 1 доллар — 28 гривен 54 копейки, 1 евро — 35 гривен 50 копеек и 10 российских рублей — 5 гривен 11 копеек.

Эксперты говорят, что в ближайшее время курс гривны стабилизируется, так как сезонный фактор давления на национальную валюту пройдет.

Что будет с курсом в ближайшее время, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

Традиционный вопрос: что сейчас происходит с гривной? И действительно ли такой сильный сезонный фактор?

— Действительно, гривна подвержена, особенно в такие месяцы как январь, февраль, сезонным факторам. И мы это видели, в том числе, и в прошлом году, когда пик стоимости доллара США пришелся тоже на январь, а потом в течении года, где-то до июля, мы видели усиление стоимости гривны. Скорее всего, такая же тенденция будет наблюдаться и в этом году. Единственное, конечно, возможно усиление гривны, снижение стоимости доллара, будет не 10%, а может быть несколько меньше, может быть 5-7%. Увеличение продаж валют экспортерами, то есть, увеличение деловой активности, которое начинается с конца января-февраля и активно продолжается в феврале-марте, тоже однозначно будет иметь место в этом году. Поэтому мы допускаем, что в какие-то моменты стоимость доллара будет снижаться и до 28, и возможно ниже.

Это может произойти в конце января-начале февраля?

— Я бы не стал спешить и говорить, что это произойдет именно в конце января и в феврале. Но, я думаю, что это, скорее всего, может произойти в феврале-марте.

Какую роль играет пауза в отношениях с Международным валютным фондом?

— Конечно, она оказывает негативное влияние на национальную валюту, но здесь нужно смотреть в динамике взаимоотношений. То есть, сейчас насколько выполнены эти требования от МВФ со стороны Украины. По оценкам экспертов примерно, разные оценки дают, Украина выполнила от 50 до 70-80% требований, то есть, процесс идет. Основной вопрос остается в реформах, в том числе, в антикоррупционной. И в случае, если эти шаги будут выполнены, соответственно МВФ возобновит сотрудничество. Когда это произойдет, точную дату сказать, конечно, тяжело. Но я думаю, что до середины года, возможно до весны, все-таки есть шансы на возобновление сотрудничества, и мы получим деньги. Это, конечно, будет тоже поддержкой гривны. Поэтому нынешняя задержка негативно влияет на гривну. То есть, если бы, например, МВФ дал деньги, возможно у нас курс уже был бы 27, может быть в этом районе. Поэтому при прочих равных условиях, усиление гривны и падение доллара уже не будет таким сильным, например, как в прошлом году – 10% до лета, а может быть это будет несколько процентов – 5%. Или будет стабилизация курса гривны.

В Давосе Порошенко и Лагард провели беседу, по итогам которой сообщалось, что сотрудничество будет налажено.

— Сам факт, что произошла беседа, и стороны высказались, это все-таки определенный положительный сигнал. То есть, во всяком случае, стороны общаются и активно продолжают сотрудничать. Это определенный месседж, который говорит о том, что нет каких-то резких противоречий и приостановки сотрудничества, а есть определенные четкие договоренности, что, если мы сделаем то-то, мы получим такую-то сумму кредита. Если мы что-то не сделаем, соответственно будут задержки, и МВФ будет ожидать и мониторить дальше ситуацию. Я думаю, что этот месседж правильно послан, и все стороны его услышали. То, что позиция МВФ осторожна – да, они держат паузу, у них есть требования, которые они выдвинули, и они ожидают их выполнения. Но сам факт наличия таких договоренностей, мне кажется, все-таки вселяет оптимизм.

НБУ повысил учетную ставку до 16% с 14,5%. Это может иметь какое-то влияние на нацвалюту? Ведь по сути это решение Нацбанка может снизить кредитования в Украине. Давление на гривню возможно?

— Как правило, повышение процентной ставки положительно влияет на национальную валюту в течении какого-то периода. Это, как правило, временное влияние в месяц-два-три данного решения на национальную валюту. Как правило, главная задача повышения процентной ставки – это сдержать рост инфляции, которую мы все-таки получили намного выше тех ориентиров, которые дал нам Национальный банк: 8% плюс 2% на какие-то колебания. По факту, получилось тринадцать с чем-то процентов инфляции. Вот Национальный банк, в качестве одного из шагов сдерживания роста инфляции, повысил процентную ставку. С точки зрения борьбы с инфляцией — это, в принципе, правильный шаг.

С другой стороны, нужно понимать, что постоянно, долго повышать процентную ставку тоже нельзя. Потому что повышение учетной ставки – это некоторый сигнал коммерческим банкам и вообще всем экономическим агентам, что ставки по депозитам, по кредитам могут повышаться. А нам в текущей экономической ситуации, когда очень важно кредитование, повышение ставок не на руку. Поэтому все надеются, что за первые полгода улучшится ситуация с инфляцией, и Национальному банку не нужно будет дальше повышать процентную ставку. То есть, какие-то разовые шаги в этом направлении допустимы для сдерживания инфляции, и они не будут как-то катастрофически влиять на настроение бизнеса. Но, если не будет положительной тенденции по инфляции в первые, допустим, полгода, тогда это все-таки тоже будет тревожным звонком.

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В течение прошлого года доллар рос, но в незначительной степени, в отличие от евро. Какая причина высоких котировок европейской валюты?

— Тут, действительно, ситуация интересная. Сейчас курс евро – это достаточно большая головная боль, наверное, для Европы и для министров финансов европейских стран, особенно таких как Португалия, Испания, то есть периферийных, Италия, потому что курс растет. И он растет не соответственно темпам роста экономик США и еврозоны. То есть, если американская экономика где-то растет и будет расти в этом году на 3%, то европейская экономика – 1-1,5%, и здесь должно было быть все наоборот – доллар должен был бы расти, а евро падать. Но происходит совершенно наоборот – евро растет, штурмует новые максимумы. Для экспорта, для экспортоориентированной европейской экономики это не очень такой хороший сигнал. А доллар США – да, он падает, потому что это отчасти такая целенаправленная политика Центрального банка США на обесценивание национальной валюты в отношении к другим странам, потому что сейчас идет рост мировой экономики, такая более-менее стабилизация, и страны не заинтересованы в сильной валюте, потому что сильная валюта бьет по экспорту. Таким образом, в этом плане сейчас Америка по отношению к Европе несколько выигрывает. Как долго будет продолжаться вот такой рост курса евро сказать тяжело, но, я думаю, что американцы планируют еще существенно поднять верхнюю планку госдолга, и это тоже будет давить на доллар, поэтому мы допускаем еще дальнейший умеренный рост евро в отношении к доллару и в мире, и в Украине.

Слабая нацвалюта может быть выгодной? А что с украинской валютой? Может, тоже намеренно ее ослабляют?

— В том то и дело, что нам тоже усиление стоимости гривны в текущих условиях, когда мировая экономика будет разгоняться в этом году, не очень выгодно. То есть, возможно нам не выгодно, например, усиление падения стоимости доллара до отметки 25, в текущих условиях вряд ли, поэтому вероятно, например, как в прошлом году, к середине лета гривна выросла на 10%, до 25-26. Возможно, в этом году такого повторения не будет. Возможно, курс стабилизируется на отметке 28, 27,5, 27, но я думаю, что сильно ниже он вряд ли будет уходить. Наверное, в текущей ситуации, когда все страны пытаются сдержать усиление стоимости национальной валюты, как, например, это делают США, нам, наверное, тоже сильная гривна не нужна.

Напомним, член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран высказал мнение, что НБУ может сбить курс доллара и до 25 гривен, но ему нужно хранить резервы.

Украинцы не увидят стабильный курс гривны, если Национальный банк Украины кардинально не изменит свою политику, считает советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ.