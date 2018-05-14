Покупать? Продавать? Беречь? Чего ждать от курса доллара

Инесса Другова, РИА Новости Украина

С начала года гривна укрепилась по отношению к доллару на 7% — с 28,06 гривен/доллар до 26,06 гривен/доллар. К евро обменный курс украинской валюты вырос на 3,6% — с 33,49 гривен/евро в начале года до 32,27 гривен/евро в середине апреля.

Как отметили финансовые аналитики на пресс-конференции в РИА Новости Украина, гривна стала мировым лидером по ревальвации национальных валют.

В Национальном банке связывают укрепление гривны с решением о повышении учетной ставки, после чего инвестировать в гривневые инструменты стало более выгодно. Высокими ставками воспользовались нерезиденты, которые с начала года стали заводить в Украину валюту и покупать гособлигации. По данным НБУ, к середине апреля в портфеле у нерезидентов было ОВГЗ на 14,2 млрд гривен, тогда как к началу года – 5,2 млрд гривен. У

Укреплению курса гривны также способствовали валютные поступления от экспортеров, которые росли на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на металлы, руду и зерно на мировых рынках. Так, в марте почти половина продаж валюты пришлась на горно-металлургические компании – около 46%, еще 36% — аграрные компании, начавшие больше продавать валюты накануне старта посевных работ, отмечают в НБУ. С начала года чистая покупка валюты Нацбанком в резервы превысила 1 млрд долларов.

Спокойное лето

Экономический и финансовый эксперт Андрей Блинов заявил, что именно Министерство финансов Украины будет давить на то, чтобы гривна этим летом больше не укреплялась по отношению к доллару.

"По итогам первого квартала у нас недовыполнение бюджета — 6%. Это произошло из-за импортных налогов, в первую очередь, потому что столь стремительного укрепления гривны никто не ожидал. Минфин недополучил импортных налогов из-за того, что курс стал не 29 гривен за доллар, постепенно укрепляясь, а резко — 26, и многие импортеры уже успели в первом квартале уплатить по этому курсу. Поэтому на Министерство финансов давление будет на самом деле достаточно серьезное со стороны правительства — год предвыборный. И правительство приняло решение отложить повышение минимальной заработной платы, понятно, что это делается до IV квартала, когда щедрость не будет знать границ. И понятно, что все раздачи пряников ожидаются с октября", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина Андрей Блинов.

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Что касается курса евро, то по мнению эксперта, то эта валюта сейчас несколько сдает свои позиции по отношению к доллару.

"Мне кажется, что тенденция эта будет продолжаться, но не очень значительно. Поэтому в течение этого лета мы будем видеть даже некоторое снижение курса евро. Уже сейчас это происходит: недавно было 32-33 гривны за евро, а сейчас уже 31,5. То есть, идет постепенное проседание евро после последнего решения ФРС", — считает Блинов.

По его словам, этим летом доллар по отношению к гривне падать уже не будет, и будет находится в диапазоне 26 гривны.

Все только начинается

По мнению финансового аналитика, управляющего партнера компании Capital Times Эрика Наймана, в июне возможен второй "толчок" по гривне.

"Нерезиденты в начале года купили украинские гособлигации в гривне, поменяв примерно 300 млн долларов. 100 миллионов они уже вывели, и еще 200 миллионов осталось. Цифра вроде бы не маленькая, но вопрос будет в поведении Нацбанка, потому что, например за первые 100 млн долларов иностранные инвесторы заработали 30-40% годовых в долларе. Такова плата за видимость стабильности. А нужно ли за это платить, потому что это заработали иностранные инвесторы?", — считает Найман.

Что касается курсового прогноза на осень, то, по словам аналитика, если лето будет засушливым, и урожайность снизится, то украинские аграрии не дадут так много валюты, как хотелось бы, а внешние долги погашать надо.

"Поэтому все деньги "заробитчан" будут уходить на оплату внешних долгов, что уже сейчас происходит. А начнется политическая раскачка, отток капитала, инвесторы, конечно, будут сидеть и ждать: зачем рисковать до выборов, подождем следующего года, и потом будем принимать решение — заводить ли деньги в Украину. То есть, если кредита МВФ не будет, то, я думаю, что курсовую стабильность удержат в этом году в пределах 30 гривен за доллар, а вот следующий год уже будет болезненным. Хотя могут дотянуть и до выборов. В принципе, технически потерять 5 млрд долларов резервов — и можно будет дотянуть. И самое главное — текущим украинским властям нужно молиться на то, чтобы в мире никакого кризиса не случилось, потому тогда ничто уже не спасет, даже МВФ. В таком случае увидим негативные движения гораздо раньше и гораздо быстрее", — сказал Найман.

Мировой кризис приближается

По его словам, модель украинской экономики сейчас стала "очень странной" и уже невозможно макроэкономистам просто экстраполировать экономические тенденции прошлых лет на ближайшие несколько лет. Найман считает, что и украинские банки, и украинские власти — все пытаются сыграть в игру "пропетляем".

"Но каждый должен задать себе вопрос: а пропетляем ли? Ведь есть фактор мирового экономического кризиса. А кризис приближается, он подходит. Будет ли он в этом году, или в следующем — но он будет. У Украины огромная долговая зависимость, очень дорогой долг, при этом Нацбанк, повышая учетную ставку, сам себя загоняет в ловушку, из которой у них выхода хорошего уже не будет. И, на мой взгляд, они этот этот Рубикон уже прошли — теперь уже любой выход будет плохим", — заключил Найман.