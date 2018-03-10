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Тег
Виталий Лисовенко
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Уволен уполномоченный Кабмина по вопросам управления госдолгом
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В распоряжении правительства говорится, что Виталий Лисовенко уволен в связи с переходом на другую работу. Документ был обнародован в среду, 27 июля.
Украина может остановить долговые выплаты - эксперт
20:57 28.06.2015
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Украина - шаг до дефолта
Уполномоченный правительства по вопросам управления госдолгом Виталий Лисовенко отметил, что это может произойти в случае провала переговоров с кредиторами и МВФ.
Кабмин назначил уполномоченного по управлению госдолгом
16:13 13.03.2015
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Заместитель министра финансов Виталий Лисовенко стал уполномоченным по управлению государственным долгом. Он будет принимать участие в переговорах по реструктуризации задолженности.
Валюты нет, а теперь еще банки ожидают "гривневый голод"
06:25 20.02.2015
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О состоянии украинской банковской системы в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал главный редактором журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко.
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Возглавит делегацию заместитель министра финансов Украины Виталий Лисовенко.
Виталий Лисовенко. Справка
16:29 14.11.2014
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Заместитель министра финансов Украины и председатель набсовета АБ "Укргазбанк" Виталий Лисовенко является уроженцем Киевской области. Ниже приводится биографическая справка.
Яценюк предлагает на пост главы Минфина замминистра Лисовенко
14:25 14.11.2014
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По словам Яценюка, на пост главы Минфина предлагается англоязычный технократ, который ведет переговоры с МВФ.
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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