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    Виталий Лисовенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Кабинет министров Украины
    Уволен уполномоченный Кабмина по вопросам управления госдолгом
    01:23 28.07.2016
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    В распоряжении правительства говорится, что Виталий Лисовенко уволен в связи с переходом на другую работу. Документ был обнародован в среду, 27 июля.
    Гривны на фоне флага Украины
    Украина может остановить долговые выплаты - эксперт
    20:57 28.06.2015
    942Украина - шаг до дефолта
    Уполномоченный правительства по вопросам управления госдолгом Виталий Лисовенко отметил, что это может произойти в случае провала переговоров с кредиторами и МВФ.
    Заседание Кабмина Украины
    Кабмин назначил уполномоченного по управлению госдолгом
    16:13 13.03.2015
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    Заместитель министра финансов Виталий Лисовенко стал уполномоченным по управлению государственным долгом. Он будет принимать участие в переговорах по реструктуризации задолженности.
    Гривны
    Валюты нет, а теперь еще банки ожидают "гривневый голод"
    06:25 20.02.2015
    2430
    О состоянии украинской банковской системы в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал главный редактором журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко.
    Петр Порошенко
    Порошенко распорядился создать делегацию для участия в переговорах с ЕИБ
    14:00 24.12.2014
    132Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Возглавит делегацию заместитель министра финансов Украины Виталий Лисовенко.
    Кабинет министров Украины
    Виталий Лисовенко. Справка
    16:29 14.11.2014
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    Заместитель министра финансов Украины и председатель набсовета АБ "Укргазбанк" Виталий Лисовенко является уроженцем Киевской области. Ниже приводится биографическая справка.
    Арсений Яценюк
    Яценюк предлагает на пост главы Минфина замминистра Лисовенко
    14:25 14.11.2014
    102Коалиция и новый Кабмин
    По словам Яценюка, на пост главы Минфина предлагается англоязычный технократ, который ведет переговоры с МВФ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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