Как петроюань повлияет на позиции петродоллара и мировые валюты

Владимир Матвеев, обозреватель

Шанхайская фьючерсная биржа и ее филиал, Шанхайская международная энергетическая биржа успешно провели четыре пробных торговых сессии нефтяными фьючерсами. Китай длительное время разрабатывал нефтяные фьючерсы, и, по данным китайских СМИ, торги этими контрактами начнутся, предположительно, 18 января. Это внесет коррективы в правила мировой торговли нефтью и приведет к последующим глобальным последствиям.

На Шанхайской международной энергетической бирже (Shanghai International Energy Exchange), наконец, "может начаться многократно откладывавшаяся торговля фьючерсами на нефть за юани", пишет Андис Седлениекс (Andis Sedlenieks) в статье Petrojuaņa un pasaule bez Rietumiem в латвийском издании Diena.

Поскольку биржа зарегистрирована в зоне свободной торговли Шанхая, иностранным трейдерам будет разрешено инвестировать.

Важной вехой в установлении гегемонии доллара США в мире стал массовый переход в торговле нефтью на доллары. Лидеры Китая не скрывают надежд на то, что торговля нефтью, а затем и другими энергоресурсами и сырьем за юани (с возможностью конвертировать эти юани в физическое золото) увеличит влияние Китая на нефтяном рынке, и будет способствовать большей международной распространенности юаня.

Сообщается, что в 2017 году Китай стабильно опережал США, став крупнейшим импортером нефти, и стремится играть соответствующую намного более выгодную экономически роль. Наряду с этим, Китай также очень осторожно относится к этому шагу. Как известно, так называемые "золотые фьючерсы" — это одна из форм в данном случае "мягкого золотого стандарта", со всеми вытекающими последствиями для игроков (в данном случае, тройка "нефть-юань-золото").

Между тем, потенциал подобной сделки позволит Китаю продвинуть интернационализацию юаня. Так, в Отчете Банка развития Сингапура (DBS), отмечается, что интернационализация юаня увязана с реализацией глобальной инициативы "Один пояс, один путь", который выстраивает серьезную инфраструктурную геополитику. По оценкам одного из крупнейших финансовых конгломератов HSBC, связанного с Ротшильдами, проект "Один пояс, один путь" увеличит объемы торговли не менее, чем на 2,5 триллионов долларов США в год.

В этом контексте БРИКС и ШОС все больше настраивают свою торговлю так, чтобы избегать излишней зависимости от доллара США. Среди одних из тех, кто первыми воспользуется упомянутой возможностью торговли за петроюани — страны, на которые распространяются санкции США — Иран, Россия (крупнейший поставщик нефти Китаю) и Венесуэла.

Появление фьючерса, номинированного в юанях, предоставит возможность Ирану и России в определенной мере избегать использования долларов США, и, при надобности, обходить санкции.

Как отмечает Diena, Ирану и России это позволит, как минимум, "частично обойти установленные Западом международные ограничения". Возможность торговли нефтяными фьючерсами за юани, может оказаться "востребованной на Евразийском экономическом пространстве, а также в ряде государств Африки и Латинской Америки".

Возможные санкции США, скорее всего, приведут к тому, что Иран начнет продавать нефть по контрактам, номинированным в юанях, а не долларах США. В значительной степени из-за этого Администрация Трампа заявила, что намерена соблюдать условия соглашения по ядерной программе Тегерана еще 120 дней.

При этом, что в ближайшем будущем такая торговля едва ли станет действительно международной, так как пока в основном она ограничится китайским рынком.

Между тем, торговля нефтью за юани, как отмечает Седлениекс, даже если первоначально это будет касаться достаточно скромной части рынка, означает, что "Китай готов медленно, шаг за шагом уменьшать роль одного из краеугольных камней геополитической мощи США "петродоллара". Важно, что это приведет к постепенному уменьшению зависимости государства от финансовой системы США, которая нуждается в "перестройке".

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Учитывая тот факт, что идея формирования мира без чрезмерной зависимости от США, Запада, все более набирает популярность во многих государствах развития, они, приложат усилия к постепенной отвязке от чрезмерной зависимости от доллара США.

Показательно, что в контексте экономического давления Соединенные Штаты Америки отклонили требование Китая о признании его рыночной экономикой в соответствии с правилами международной торговли. При этом утраты китайских компаний исчисляются миллиардами долларов США.

Наряду с этим, невзирая на то, что Китаю, России и ряду других стран Запад еще длительное время будет необходим как "значимый рынок сбыта сырья и товаров, тенденция продолжает развиваться и развертываться вширь", резюмирует Diena.

Действия Китая, в любом случае, в будущем будут иметь последствия для позиции США в качестве эмитента основной валюты на нефтяном рынке. Несмотря на длительность процесса, запуск нефтяного фьючерса станет одним из основных шагов на пути юаня к статусу более весомой резервной валюты. Также подготовлены проекты биржевой торговли в юанях по природному газу, меди и иным цветным металлам.