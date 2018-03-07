ТОП тем Украины: избитые атошники, мужчина против алкотестера

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во Львове хотят взять на вооружение "транспортный" опыт Тернополя, в Днепре придумали новый метод управления культурой города, а также винничанин против показаний полицейского алкотестера.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Тернополь: "Нас били, ставили на колени и никому за это ничего не будет"

Утром в субботу, 3 марта, силовики Нацгвардии и Нацполиции уничтожили палаточный городок под Радой. Пострадавшие есть с обеих сторон, сообщают СМИ.

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По словам Олега Иванийчука утром 3 марта около 2000 человек из Нацгвардии и Нацполиции бросились на лагерь, начали все крушить.

"Они повалили забор и как на Майдане – забегали и кого видели, того били. Били, издеваясь. Трое бегут на меня, у одного в руках был топор (им мы рубили дрова для буржуек), обухом замахнулся, я уклонился. Тем временем другой ударил меня кулаком в лицо, - вспоминает атошник. – Бросили на землю, начали бить палками, пинать. Вот такая у нас реформированная полиция и постмайдановская власть. Я прошел все три месяца на Майдане, тогда видел силовиков и сегодня ничего не изменилось. Когда меня били, мне кричали: "Это тебе все за Майдан". Они знали, что здесь больше половины – те, кто был на Майдане, а потом пошли в добровольческие батальоны".

REUTERS Gleb Garanich Штурм палаточного городка под Радой

Винница: "Подуйте в трубку" или может ли полицейский "Драгер" ошибиться?"

Более трех месяцев назад, 22 ноября, в 8:40 утра, по Хмельницкому шоссе ехал фургончик Mercedes-Benz 310. За рулем сидел человек по имени Дмитрий Кивгазов. Его автомобиль остановили винницкие патрульные полицейские. Заявили, что водитель – пьяный, достали алкотестер "Драгер" и предложили подуть в трубку. Мужчина согласился. Трубочку распаковывал самостоятельно.

vn.20minut.ua Винницкие патрульные составляют протокол

А уже через 40 минут, в 9:20, на него составили протокол по статье 130 админкодекса – управление в нетрезвом состоянии. Как рассказал Дмитрий, он удивился цифрам, которые показал прибор, – 0,73 промилле. И попросил у полицейских поехать вместе в наркодиспансер, чтобы пройти осмотр у врача-нарколога. Но патрульные отказались. Поэтому Кивгазов написал в протоколе "не согласен", подождал, пока машину заберет его друг и поехал в больницу самостоятельно.

Одесса: "На коммуналке тоже можно экономить. Если грамотно использовать имеющиеся ресурсы"

В Англии все заинтересованы в экономии газа, начиная от правительства, поставщиков и заканчивая потребителями. Здесь экономят все, особенно пенсионеры. Они, например, зимой стремятся отапливать лишь те комнаты, где находятся постоянно. Некоторые семьи практикуют включать отопление жилых комнат всего на несколько часов утром и вечером.

…"В отличие от других стран, в США жители не очень-то заботятся о том, чтобы сэкономить на коммуналке, – подчеркивает Виктория. – У нас зимой и летом система регулирования тепла осуществляется кондиционированием. В старых домах некоторых городов еще есть батареи. А в основном теплый и холодный воздух, в зависимости от времени года, поступает в комнаты через отверстия в полу. Я обратила внимание на то, что старые американцы не очень-то заботятся об экономии и на кондиционировании. Летом в некоторых домах так холодно, что приходится ходить в теплой одежде. Но есть и такие американцы, которые летом вообще не включают кондиционеры, а лишь пользуются вентиляторами".

…Специалисты из Украины тоже разрабатывают меры, как можно гражданам сэкономить на коммуналке. Они рекомендуют модернизировать систему отопления. Например, если вы живете в собственном доме, то замените газовый котел на современный, автоматизированный, с повышенным КПД, утеплите трубы, чтобы по пути от котла до помещения тепло не терялось. Еще выгодно вместо газового котла установить систему электроотопления, и тогда ночью будете платить в два раза меньше, чем днем.

Львов: "Как Тернополю удается то, чего не может сделать Львов"

Пока львовянам чиновники годами обещают электронный билет в транспорте, хаос в сфере городских пассажирских перевозок только растет. Частные перевозчики диктуют правила игры, самовольно трактуют законы и отказываются возить пенсионеров в маршрутках, при этом далее оперируют неконтролируемыми потоками наличности и аргументируют расчетами, взятыми с потолка…

Тем временем Тернополь впервые в Украине запустил электронную систему оплаты за проезд во всем общественном транспорте. К тому же, в этом городе всех льготников возят без ограничений при наличии "Социальной карты жителя Тернополя". "По состоянию на сегодняшний день в Тернополе по пассажиропотоку коммунальный транспорт занимает 35% пассажирских перевозок, и где-то 65% – частный транспорт. Но, еще раз подчеркиваю, если взять экономическую составляющую, коммунальные перевозки очень дорогостоящие и затратные для бюджета. Относительно частных перевозок осуществляются компенсации за льготные перевозки и то не в полном объеме", – говорит начальник управления транспорта, коммуникаций и связи горсовета Игорь Мединский.

zik.ua Маршрутка в Тернополе

Днепр: "Стой там, иди сюда! — новый метод управления городской культурой Днепра"

История эта началась в декабре прошлого года, когда сотрудники детских библиотек пытались отстоять право на существование своих заведений на заседании депутатской комиссии горсовета по культуре и образованию.

…Центральная библиотечная система для детей обратилась в депутатскую комиссию горсовета с просьбой увеличить финансирование. В этом году библиотекарям не хватает 6 миллионов гривен только на зарплату, эти деньги не были заложены в городской бюджет. Также нуждаются в ремонте помещения, необходимо установить теплосчетчики и компьютеры….Подсчитав библиотечные запросы, депутаты грустно вздохнули в ответ: "Просят много". Однако хотя бы на зарплату и теплосчетчики все же денег пообещали при условии "дополнительного обоснования через управление культуры".