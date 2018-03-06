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    Киев

    ГПУ: гранаты в палаточном городке у Рады оказались боевыми

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    Зачистка палаточного городка под Радой (87)

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    Силовики изъяли в палаточном городке у Верховной Рады в центре Киева 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.
    Полиция нашла гранаты в зачищенном палаточном городке
    Артем Шевченко в facebook

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Изъятые силовиками в палаточном городке у здания Верховной Рады в Киеве гранаты оказались боевыми. Об этом сообщил во вторник официальной представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко со ссылкой на данные экспертизы.

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    "Гранаты из палаточного городка у Рады оказались боевыми — экспертиза ГНИЭКЦ (Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр – ред.)", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

    Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.

    По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, всех отпустили. Нацполиция Украины сообщила, что силовики изъяли в палаточном городке у Рады в центре Киева 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.

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