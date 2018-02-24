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    Происшествия

    Во Львове пьяный водитель после аварии 100 метров вез девушку на капоте

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    Во Львове очевидцы аварии заблокировали машину нарушителя, у которого не оказалась водительских прав, а сам он был пьян. ДТП произошло по вине водителя Lanos, которые столкнулся с Honda пострадавшей.
    Во Львове водитель Lanos на капоте увез девушку
    Фото varta1.com.ua

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Во Львове произошла авария, в результате которой водитель Lanos сбил девушку и провез ее на капоте своего авто около ста метров.

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    Водитель-нарушитель задержан, сообщает varta-1.

    "Легковой автомобиль Хонда остановилась на пешеходном переходе, сзади его" догнал "Ланос". Девушка, водитель Хонды, вышла из автомобиля, чтобы посмотреть, что случилось. В это время водитель Ланоса не долго думая начинает газовать, берет девушку на капот и везет ее так 100 метров, затем сбрасывает. Очевидцы происшествия блокируют "гонщика", он прорывается, едет еще 200 метром и гениальное творение украинского производителя глохнет, всем на радость! ", — рассказали очевидцы ДТП.

    В патрульной полиции Львова позднее сообщили, что водитель Lanos находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял транспортным средством без водительского удостоверения. По предварительной информации, состояние здоровья пострадавшей ухудшилось, сейчас она в больнице.

    Ранее в Киеве на Севастопольской площади автомобиль выехал на территорию АЗС и врезался в бензоколонку, повредив ее. Пьяного водителя, допустившего аварию, силой задержала прибывшая полиция.

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