Во Львове пьяный водитель после аварии 100 метров вез девушку на капоте

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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Во Львове произошла авария, в результате которой водитель Lanos сбил девушку и провез ее на капоте своего авто около ста метров.

Водитель-нарушитель задержан, сообщает varta-1.

"Легковой автомобиль Хонда остановилась на пешеходном переходе, сзади его" догнал "Ланос". Девушка, водитель Хонды, вышла из автомобиля, чтобы посмотреть, что случилось. В это время водитель Ланоса не долго думая начинает газовать, берет девушку на капот и везет ее так 100 метров, затем сбрасывает. Очевидцы происшествия блокируют "гонщика", он прорывается, едет еще 200 метром и гениальное творение украинского производителя глохнет, всем на радость! ", — рассказали очевидцы ДТП.

В патрульной полиции Львова позднее сообщили, что водитель Lanos находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял транспортным средством без водительского удостоверения. По предварительной информации, состояние здоровья пострадавшей ухудшилось, сейчас она в больнице.

Ранее в Киеве на Севастопольской площади автомобиль выехал на территорию АЗС и врезался в бензоколонку, повредив ее. Пьяного водителя, допустившего аварию, силой задержала прибывшая полиция.