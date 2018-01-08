Девушка во Львове сбила копа и катала его полкилометра на капоте

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина.

Во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских, сообщает патрульная полиция города.

Один из правоохранителей проехал полкилометра на капоте машины.

По информации правоохранителей, женщина выехала на трамвайную полосу встречного движения на улице Генерала Чупринки.

Нарушительницу остановили патрульные, однако вместо того, чтобы предъявлять документы, она поехала, сбив сперва одного инспектора, его от удара отбросило в сторону. А тогда, вывернув рулем, сбила второго инспектора и повезла его на капоте. Он проехал на капоте по улицам Чупрынки, Захаревича и Котляревского на расстояние около полукилометра, потом сбросила с капота и на большой скорости уехала.

facebook.com/lvivpolice Во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских

В результате инцидента патрульный получил ушибы, ссадины и перелом руки.

Полицейские вскоре обнаружили и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. Личность нарушителя установлена. Ею оказалась 26-летняя местная жительница, которая ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения.

Напомним, 27 декабря полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект Лобановского в Киеве в неположенном месте. Пострадавшая находится в критическом состоянии.