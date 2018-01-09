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    Опубликовано видео, как женщина во Львове увезла полицейского на капоте

    (обновлено: )26420
    Патрульные полицейские во Львове стали жертвами наезда, который совершила женщина-водитель. На своем Peugeot она увезла одного из полицейских на капоте.
    Видео Facebook Роман Пилипенко

    Во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских, сообщает патрульная полиция города. Один из правоохранителей проехал полкилометра на капоте машины.

    Полиция Львова решает вопрос о внесении данных о происшествии по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов". Отдельно в сообщении отмечается, что несмотря на наезд, патруль принял решение не применять огнестрельное оружие против водителя.

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