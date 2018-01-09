Опубликовано видео, как женщина во Львове увезла полицейского на капоте

Во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских, сообщает патрульная полиция города. Один из правоохранителей проехал полкилометра на капоте машины.

Полиция Львова решает вопрос о внесении данных о происшествии по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов". Отдельно в сообщении отмечается, что несмотря на наезд, патруль принял решение не применять огнестрельное оружие против водителя.

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