В Киеве пьяный водитель врезался в АЗС

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua/

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу на Севастопольской площади автомобиль выехал на территорию АЗС и врезался в бензоколонку, повредив ее.

Водитель, допустивший ДТП, попытался скрыться с места аварии, однако был остановлен свидетелями происшествия.

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Прибывшая полиция задержала нарушителя, есть подозрение, что он был пьян в момент совершения аварии.

"Очень пьяный водитель с разгона въехал в колонку азс и пытался уехать. Свидетели вытащили из авто и задержали до приезда полиции. У одного разбит нос. Пришлось мордой в асфальт и применять спец средства. Орет и всем угрожает расправой", — приводит информацию очевидцев dtp.kiev.ua.

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua/ Машина врезалась в колонку на АЗС в Киеве

Ранее в Буче (Киевская область) местные жители задержали водителя внедорожника BMW, который устроил аварию и повредил два других автомобиля. Оказалось, что водитель был пьян.