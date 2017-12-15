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15.12.201712:31
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    Киев

    В Киеве водитель Mercedes избил пешехода и километр вез его на капоте

    (обновлено: )59620
    На Воздухофлотском проспекте киевлянин сделал замечание водителю Mercedes за езду по тротуару. За этого его избили.
    Место нападения на пешехода в Киеве
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Киеве вечером 14 декабря пешеход был избит водителем Mercedes и его пассажиром из-за замечания.

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    Пострадавшим оказался житель Киева Ярослав, который сообщил об инциденте сообществу dtp.kiev.ua. По словам молодого человека, на Воздухофлотском проспекте он сделал замечание водителю авто за езду по тротуару.

    "Попросил водителя, который ехал по тротуару и сигналил мне, быть аккуратнее. За это был избит. Пытался скрыться с места и наехал на меня, протащив меня километр на капоте на скорости. Чудом выжил, упав с капота", — рассказал подробности пешеход.

    По его словам, в результате происшествия у него травмирован палец, разбито лицо, подвернута нога, ссадины, синяки и ушибы.

    На место инцидента были вызваны полицейские и скорая помощь. Киевлянин сообщил правоохранителям приметы нападавших, номера их автомобиля.

    Ранее сообщалось, что в Закарпатской области сотрудник полиции сбил пешехода неподалеку от Мукачево.

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