Кондукторы в общественном транспорте приносят убытки - Мельничук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Германии хотят сделать общественный транспорт бесплатным. Эта мера должна стимулировать горожан больше пользоваться общественным транспортом и меньше ездить на автомобилях, что должно снизить вредные выбросы в атмосферу. Правительство Германии предложило протестировать такую меру в пяти городах.

Но эта инициатива вызвала много вопросов в самой Германии. Городские власти и транспортные компании опасаются слишком высоких расходов, связанных с этой мерой, кроме того, при резком росте числа пассажиров многим городам придется задуматься о серьезном расширении парка автобусов, трамваев и других видов транспорта. Общественный транспорт очень популярен в Германии и количество поездок на нем растет в течение последних 20 лет. А разовый проезд в общественном транспорте в среднем стоит 2 евро 90 евроцентов — это 97 гривен.

Насколько эффективной будет такая инициатива и возможно ли ее воплотить в Украине, рассказал сокоординатор Совета по урбанистики Киева Григорий Мельничук в эфире радиостанции Голос Столицы.

Насколько эффективным и рентабельным может быть план уменьшить количество автомобилей, пересадив жителей на бесплатный общественный транспорт?

— В общем-то, это не первая такая инициатива. Например, в Таллине нечто подобное действует уже несколько лет. Там, правда, бесплатный проезд имеют только местные жители. У нас бы это было по некой карточке киевлянина, у них, наверное, есть какие-то карточки жителей Таллина. В принципе, как мера, это может быть. Здесь, действительно стоит считать экономику. На сегодня есть математические инструменты, которые могут посчитать, сколько жителей действительно пересядут с автомобиля на общественный транспорт, и транспортное моделирование. И действительно здесь выгода для города не только в экологии и уменьшении загруженности улиц, то есть уменьшении транспортных потерь горожан при поездках из-за пробок, а чем меньше используются частные автомобили, тем меньше нужна дорожная инфраструктура. Это и ширина проезжей части, которая может использоваться для чего-то другого — или для парковки, или для зеленых зон. Это и всевозможные сложные инженерные сооружения — развязки, туннели и прочее. Здесь есть прямые выгоды и есть опосредованные выгоды.

Влияет ли это каким-то образом на износ дорожного полотна?

— Влияет, но не настолько, чтобы это было ключевым вопросом. Ключевой вопрос здесь — площадь дорог, потому что на сегодня в Европе есть та ситуация, что любой горожанин, любой житель страны может позволить себе купить автомобиль. И соответственно, действительно — задача городских властей — минимизировать количество автомобилей в пользовании в городе, чтобы не расходовать очень много земли для транспортных нужд. То есть это и дороги, и парковки. Земля в городах стоит очень дорого. Особенно, в центральных частях. Поэтому здесь, как говориться, чистая экономика.

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Местные власти и представители транспортных компаний опасаются, что в слишком большие расходы вгонит их подобная инициатива. Не понятно, как окупать свою работу. И то, что нужно будет дополнительно закупать автобусы, трамваи и т. д. Подобные экономические моменты все-таки могут перевесить выгоду, которую вы только что описали?

— Я думаю, что здесь действительно все стоит считать. На каких-то направлениях действительно горожане пересядут больше на общественный транспорт, на каких-то удобнее будет, например, если это районы частного сектора, малоэтажные застройки, там будут оставаться удобными частные автомобили. Как оплачивать это все? Много городов уже переходит на так называемую оплату перевозчикам за выполненную работу, а не сбор денег, едва ли не налички, как это представляется у нас. То есть транспортная компания заключает с городом соглашение на то, что они ездят вот по такому графику, выполняют столько-то рейсов, используют такие-то трамваи, автобусы и получают столько-то денег. А вопрос выручки берет на себя полностью город через самые разные схемы. То есть перевозчик не собирает деньги, а получает средства через некий фонд муниципалитета. Плюс, если мы говорим о разовой стоимости проезда, это способ оплаты, который распространен у нас, и он привлекателен для частных перевозчиков, для маршрутчиков. Но на Западе зачастую есть очень выгодные проездные, по которым стоимость проезда получается намного ниже. Допустим, в Праге есть такие проездные, по которым разовая поездка, заложенная в проездной, будет стоить столько же примерно, сколько и у нас.

У нас возможно внедрение подобной системы — бесплатного общественного транспорта?

— У нас действительно проезд стоит довольно недорого. И очень часто сбор выручки стоит, наоборот, довольно дорого. В 2012 году, когда в Киеве анализировали экономику введения электронного билета в наземном транспорте, оказалось, что 43% сбора выручки в наземном муниципальном транспорте уходит на сбор выручки. То есть почти половина — это билетики, кондукторы и все остальное. Здесь действительно возникает вопрос, что на каких-то маршрутах по крайней мере содержать кондуктора не рентабельно. То есть он только увеличивает убытки. Здесь стоит смотреть, наверное, более гибко, на каких-то маршрутах может быть бесплатный проезд, где это выгодно чисто экономически, на каких-то маршрутах может оставаться платный. В первую очередь, наверное, это какие-то магистральные маршруты. Плюс, у нас вопрос тех же льготников. Во многих городах до сих пор пенсионеры имеют бесплатный проезд, и по сути город дотирует их перевозки. Это тоже форма бесплатного проезда, только для определенной категории жителей. То есть здесь в любом случае нужно считать экономику и понимать, что это даст для города. Если, например, городу нужно строить очень много больших инженерных сооружений, например, в Киеве, то есть у нас не хватает мостов, нужны какие-то туннели, парковки, еще что-то огромное и страшное, да, может, стоит посчитать и такой сценарий, при котором большое количество горожан пересаживается на общественный транспорт. И что будет выгоднее — строить трамвайную линию или еще какой-то восьмиполосный мост — это уже вопрос.

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Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявлял, что в КГГА хотят потратить на общественный транспорт лишь треть от необходимого.

В свою очередь президент союза перевозчиков Украины Валентин Демчук отметил, что подорожание проезда в общественном транспорте не скажется на качестве перевозок.