Столичные проблемы выдающегося боксера Кличко

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Киев впереди планеты всей, если верить отчету столичного мэра Виталия Кличко. Здесь и сотни километров отремонтированных дорог, и новые современные школы, и увеличение доходов бюджета. В общем, не город, а мечта, но в действительности киевлянам легче жить не стало — мосты рушатся, незаконные стройки процветают, а порядок, на страже которого должна стоять полиция, превратился в бардак с разгуливающими по улицам молодыми людьми в балаклавах и камуфляже. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Доходы, инвестиции, бизнес

По словам Кличко, доходы бюджета в 2017 году увеличились на 26% по сравнению с 2016 годом и достигли 48,8 млрд грн, что на 2,7 млрд больше, чем было запланировано.

Напомним, когда Кличко только занял пост мэра столицы, то в программе первоочередных шагов по решению проблем города громко обещал привести в Киев инвесторов со всего мира. Чтобы им было интересно вкладывать средства в столицу, Кличко предлагал государственно-частное партнерство. Сообщалось, что инвесторам будут предлагать создавать на месте промышленных зон индустриальные парки, вкладываться в транспортную инфраструктуру. Идея была хорошей, хоть и кредитоспособность КГГА вызывала сомнения. В целом же засилья инвесторов за три с лишним года "мэрствования" Кличко в столице не наблюдается, а все заявления городского главы по поводу захода в Киев каких-либо крупных компаний остаются на уровне пустых обещаний. Последний тому пример — история со Starbucks. На Всемирном экономическом форуме в Давосе во время выступления на панельной дисскусии "Киев как новый глобальный технохаб" Кличко призвал инвесторов вкладывать деньги в украинскую столицу. В качестве подтверждения инвестиционного потенциала города мэр сообщил о том, что компания Starbucks изучает вопрос выхода на рынок Украины. Позже в иностранной компании отметили, что не планируют работать в Украине.

Что касается ведения бизнеса в столице рядовыми украинцами, то дальше демонтажа МАФов, который обычно превращается в варварский погром киосков по ночам, киевские власти ничего инновационного пока не придумали.

Инфраструктура

Согласно отчету Кличко, в Киеве вдвое выросли расходы на транспорт и дорожное хозяйство города. В 2016 году столичная власть направила на транспорт и дорожное хозяйство 4 млрд грн, а в 2017 году финансирование этих отраслей выросло до 9 млрд грн.

По словам мэра, в Киеве каждый год растет количество километров отремонтированных дорог: в 2016 году — 200 км дорог и проездов, в 2017 году — 302 км. Речь идет о ключевых магистралях, таких как проспекты Воздухофлотский и Глушкова, бульвар Дружбы народов, Кольцевая дорога, Русановская набережная. Как отметил мэр, в минувшем году в столице отремонтировали 20 мостов и путепроводов, установили 44 новых светофора. Также были закуплены 100 новых современных автобусов 17 троллейбусов и 45 трамваев со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi, 45 единиц дорожной спецтехники, модернизированы 15 вагонов метрополитена.

Также Кличко пообещал, что за три года будут построены и введены в эксплуатацию две новых станции метрополитена на Виноградарь — "Проспект Правды" и "Мостицкая".

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Напомним, что обещанного метро на Троещину еще нет, также открытым остается вопрос достройки Подольского моста, по которому должно идти метро. Касаемо ремонта дорог и мостов, то и здесь не все гладко. Едва ли стоит напоминать, что различные аварии с мостами и дорогами в Киеве происходят регулярно. В начале минувшего года в столице произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Кличко тогда заявил, что мост аварийным признан не был, но попросту "устал от времени". В этом году в Киеве стал рассыпаться Воздухофлотский мост. О новых построенных развязках или дорогах говорить не приходится, вместо этого власти делают пешеходными жизненно важные транспортные артерии города, что произошло с улицей Сагайдачного.

Соцсфера и ЖКХ

По отчету Кличко, расходы столичного бюджета на образование были увеличены по сравнению с 2016 годом на 46% и достигли 12,4 млрд грн. Он отметил увеличение финансирования зарплат учителей, приобретение оборудование и учебных материалов. По его словам, в столице открыли 3 новые современные школы на более чем 1700 детей, 10 вновь построенных или полностью реконструированных детских садов. В этой связи Кличко похвастался, что это лучший показатель за последние 12 лет в столице и на сегодня по Украине. Также он заявил о сокращении очередей в детсады — с 15 тысяч детей до 5 тысяч. В планах — чтобы очередей не было, но, учитывают ли эти планы выборы в 2019-ом году, Кличко не уточнил. Напомним, в минувшем году Киев внедрил новую автоматизированную систему зачисления детей в дошкольные учебные заведения города (электронная очередь), которая, как уверяли в КГГА, исключает вмешательство извне. Однако взятки никуда не делись, а в некоторых районах города родители записываются в очередь в детсад сразу после рождения ребенка.

По сфере здравоохранения Кличко уточнил, что расходы на нее в минувшем году были увеличены до более 8,5 млрд грн. Был осуществлен капитальный ремонт ряда помещений в 8 медицинских заведениях Киева, закуплено современное диагностическое оборудование и сделано ремонтов на сумму 1,1 млрд грн.

Также на 1 млрд гривен больше (4,4 млрд гривен) направили на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, проблемы ЖКХ в столице никуда не делись — регулярно в различных районах города происходят аварии на теплотрассах, которые не ремонтировались десятилетиями. РИА Новости Украина подробно об этих инцидентах писало. Также после своего избрания Кличко обещал в столице заводы по переработке мусора, но это и поныне пока что только обещание.

Безопасность и националисты

Открытым остается вопрос с безопасностью в Киеве — мэр эту тему не поднимал. Наряду с этим не так давно на улицах города появились молодые люди в камуфляже и балаклавах из "Национальных дружин", заявившие о намерении установить "украинский порядок", даже если придется применить силу. Официальные лица назвали действия "нацдружин" незаконными, но за них вступился нардеп и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий (именно "Нацкорпус" принимал присягу нацдружинников).

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СМИ уже сообщали, что нацдружинники пытались снести забор на строительстве электростанции на столичных Осокорках, в Кременчуге ввязались в драку с полицией, а в Черкассах ворвались в горсовет, чтобы "помочь" принять местным депутатам бюджет.

Но, похоже, присутствия на улицах Киева радикально настроенных молодых людей столичные власти не только не страшатся, но и приветствуют. Об этом ярко свидетельствует стремление властей «вписаться» в проводимую ныне политику "бандеризации". В частности, проведение "Бандеровских чтений" об "образе националистов" непосредственно в колонном зале Киевсовета (!). На мероприятие, которое отказались посетить дипломаты, были заявлены и Билецкий, и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрия Ярош, а также другие лидеры крайне правых флангов.