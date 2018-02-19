В Украине пьяному за рулем ничего не грозит – автоюрист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Согласно распространенному в сети документу Министерства здравоохранения, прибор Drugger, которым украинские полицейские измеряют степень алкогольного опьянения водителей, не зарегистрирован Минздравом. Срок действия государственной регистрации этих алкотестеров истек еще три года назад. Сейчас ни один из приборов для проверки на содержание алкоголя не зарегистрирован. Таким образом, использование такой техники на дорогах — незаконно. Об этом говорится в официальном ответе Минздрава одному из киевских адвокатов.

Значит ли это, что если водителей проверяли с помощью незарегистрированных приборов, то всех пьяных за рулем могут оправдать, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил автоюрист Богдан Глядик.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якими приладами, крім відомого Drugger, користуються українські поліцейські для вимірювання стану алкогольного сп'яніння водіїв? В яких випадках ці тестери застосовуються безпосередньо на дорозі?

— Фактично, перелік таких технічних засобів є вичерпним, він чітко затверджений спільним наказом МОЗ і МВС №33. Відверто, особисто я зустрічав з передбаченого в цьому списку тільки Drugger-6810 і знаю, що поліцейські використовують також прилад, який не передбачений цим списком, це Drugger-6820.

Чи дійсно у таких засобів є якийсь термін придатності? Чи ліцензія, яка могла просто вийти за строком, відтермінуватися?

— В принципі, якщо інформація, надана у відповіді адвокату з МОЗ підтверджується, то фактично ці засоби не можуть використовуватися в Україні. Є необхідність їх повірки. Якщо така повірка не проведена, або якщо строк дії закінчився, так як зазначено у відповіді, фактично їх використовувати не можна.

Якими ще приладами могли користуватися поліцейські, якщо термін придатності Drugger був вичерпаний?

— Я ж кажу, виключно тими, які законно можна використовувати, тільки ті, які передбачені в наказі. Цим наказом №33 їх було п'ять чи шість затверджено. Але особисто я стикався виключно, коли використовували 6810 і 6820, хоча 6820 не передбачений даним наказом.

В такому разі, при якомусь судовому рішенні, щоб визначити, що людина керувала авто нетверезою, використовуються показання лише такого Drugger?

— Законом передбачено чіткий порядок проведення огляду водія на стан сп'яніння. Більше того, в законі чітко прописана норма, що порушення порядку проведення цього огляду має наслідком визнання недійсним такого огляду. В чому полягає порядок? Водія зупиняють, у поліцейського виникають підозри, що водій перебуває в стані сп'яніння. Поліцейський зобов'язаний запропонувати водію пройти такий огляд на місці. Тобто нема приладу — це не є підставою не запропонувати водію пройти огляд на місці. Якщо поліцейський не пропонує пройти такий огляд, це вже є порушення процедури. Якщо водій проходить огляд і його не влаштовують результати, або якщо водій відмовляється пройти огляд на місці, поліцейський зобов'язаний запропонувати водію проїхати в медичний заклад, для того, щоб провести огляд. Після того, коли водія доставляють в медичний заклад, фактично, якщо водій відмовляється пройти огляд в медичному закладі, це вже є відмова пройти огляд в передбаченому законом порядку. І фактично в даному випадку тоді вже результати огляду медичного будуть мати основний результат.

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Тобто показники на Drugger навіть в перевищеній кількості проміле не можуть бути доказом в суді?

— Якщо водій пройшов огляд на місці і не погоджується з його результатами, поліцейський зобов'язаний запропонувати водію проїхати в медичний заклад. Якщо водій проїжджає в медичний заклад, і там — інші результати, то результати Drugger на місці не є дійсними. При чому, багато водіїв не довіряють поліцейським, які проводять огляд на місці, вони відмовляються, просять самі, щоб їх доставили в медичний заклад, провести огляд. Тобто це — досить поширена практика.

Чи може ця інформація слугувати предметом для подання скарги і так далі?

— Якщо Ви зараз говорите про цю відповідь МОЗ, то в ідеалі — так. Але я сумніваюсь, що будуть скасовані ці рішення, тому що у нас є по таких справах апеляційна інстанція, це вже остаточно, якщо там строки пройшли на апеляційне оскарження рішення, я не думаю, що хтось за новоявленими обставинами буде відкривати провадження по таким справам.

Чи можна прогнозувати безліч звернень до правоохоронних органів чи до суду, щоб спробувати скасувати вироки?

— Я можу зараз прогнозувати не такий варіант, я не вірю, що будуть скасовані ті вироки, які вже прийняті, просто виникає інша проблема. Якщо у поліції немає дозволеного до використання приладу, сьогодні нікого не можуть притягнути до відповідальності. У нас виникає проблема в даний момент, що водії можуть керувати автомобілем у стані сп'яніння, і фактично нема законної можливості притягнути їх до відповідальності.

Хіба таке можливо? Якщо поліцейський зупинив автівку, побачивши, що людина — в стані алкогольного сп'яніння, і запропонує поїхати в лікарню.

— Фактично, якщо не пропонується провести огляд на місці, це є порушення передбаченого законом порядку. Порушення передбаченого законом порядку має наслідком визнання такого огляду недійсним. Тобто якщо не можна забезпечити проведення огляду на місці, це є порушення процедури.

Якщо строки придатності чи терміни сертифікації вийшли, то водій, якого зупиняють, має право законно поцікавитися у патрульних документами щодо алкотестеру?

— Так. Більше того, інспектор повинен детально роз'яснити, як він використовується, той прилад, порядок його використання, його особливості, поліцейські це зобов'язані робити. Фактично, у нас сьогодні дуже, я би сказав, така трагічна навіть виходить ситуація, тому що виходить, що не можна водія легально притягнути до відповідальності за найсуворіше, напевне найтяжче порушення в сфері безпеки дорожнього руху, це керування в стані сп'яніння.

Напомним, ранее основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире «ГС» заявил, что для уменьшения количества пьяных водителей на дорогах нужно не повышать штрафы, а ужесточить контроль. По его словам, у патрульных не хватает полномочий для выявления нетрезвых водителей.