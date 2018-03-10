С каждым днем автомобилей на еврономерах ввозят в Украину все больше, и чем дальше будет откладываться урегулирование этой проблемы, тем мучительнее станут последствия, убежден автоюрист Богдан Глядык.
Автоюрист Богдан Глядык отметил, что за первое полугодие 2016 года количество ДТП возросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По его мнению, основная причина увеличения количества нарушений - отсутствие превентивных мер.
С 1 апреля меняются правила игры на рынке автострахования. По мнению автоюриста Богдана Глядыка, система, которая существует сегодня, себя уже исчерпала, а нововведение поможет вытеснить с рынка ненадежные компании.
Министр внутренних дел Арсен Аваков обещает отменить справку-счет при продаже автотранспортных средств. Автоюрист Богдан Глядык считает, это оформление через сервисные центры будет дешевле, а полученные средства пойдут в бюджет.
Автоюрист Богдан Глядык отметил, что "письма счастья" снова начнут приходить автолюбителям после того, как будут установлены камеры видеофиксации. По новому законодательству, оштрафовать водителя можно только, если нарушение автоматически зафиксировано.
"Письма счастья" автомобилисты начнут получать с 7 ноября, после того, как МВД установит видеокамеры. По словам автоюриста Богдана Глядыка, если не будет информации о расположении камер, водители сами создадут картографию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".