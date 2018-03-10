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    Богдан Глядык

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Богдан Глядик
    В Украине пьяному за рулем ничего не грозит – автоюрист
    12:33 19.02.2018
    604
    Автоюрист Богдан Глядик считает трагической ситуацию, сложившуюся в стране из-за истечения срока госрегистрации алкотестеров, которыми пользуются полицейские.
    Еврономер
    Легализировать авто с еврономерами практически невозможно - юрист
    14:43 06.09.2017
    1627Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    С каждым днем автомобилей на еврономерах ввозят в Украину все больше, и чем дальше будет откладываться урегулирование этой проблемы, тем мучительнее станут последствия, убежден автоюрист Богдан Глядык.
    ДТП на трассе Киев - Одесса
    Юрист: 30% ДТП происходят из-за превышения скорости
    11:47 01.08.2016
    102
    По словам автоюриста Богдана Глядыка, среди причин, которые приводят к ДТП, первые два места занимают превышение скорости и управление транспортом в нетрезвом состоянии.
    Полиция. Оформление ДТП
    В 2016 году количество ДТП возросло на 20% - Глядык
    10:36 01.08.2016
    224
    Автоюрист Богдан Глядык отметил, что за первое полугодие 2016 года количество ДТП возросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По его мнению, основная причина увеличения количества нарушений - отсутствие превентивных мер.
    Машины. Архивное фото
    Автоюрист: рынок автострахования нужно кардинально менять
    12:34 31.03.2016
    327
    С 1 апреля меняются правила игры на рынке автострахования. По мнению автоюриста Богдана Глядыка, система, которая существует сегодня, себя уже исчерпала, а нововведение поможет вытеснить с рынка ненадежные компании.
    Автомобили
    Юрист рассказал, что будет после отмены справки-счета при продаже авто
    08:45 19.11.2015
    1129
    Министр внутренних дел Арсен Аваков обещает отменить справку-счет при продаже автотранспортных средств. Автоюрист Богдан Глядык считает, это оформление через сервисные центры будет дешевле, а полученные средства пойдут в бюджет.
    Автомобили. Архивное фото
    "Письма счастья" начнут приходить, когда установят видеокамеры - юрист
    10:41 28.08.2015
    222
    Автоюрист Богдан Глядык отметил, что "письма счастья" снова начнут приходить автолюбителям после того, как будут установлены камеры видеофиксации. По новому законодательству, оштрафовать водителя можно только, если нарушение автоматически зафиксировано.
    Трасса Киев-Чоп
    Водители сами создадут картографию камер видеофиксации - эксперт
    09:40 28.08.2015
    634
    "Письма счастья" автомобилисты начнут получать с 7 ноября, после того, как МВД установит видеокамеры. По словам автоюриста Богдана Глядыка, если не будет информации о расположении камер, водители сами создадут картографию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Богдан Глядик
    В Украине пьяному за рулем ничего не грозит – автоюрист
    12:33 19.02.2018
    604
    Автоюрист Богдан Глядик считает трагической ситуацию, сложившуюся в стране из-за истечения срока госрегистрации алкотестеров, которыми пользуются полицейские.
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