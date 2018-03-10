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    пьянство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Богдан Глядик
    В Украине пьяному за рулем ничего не грозит – автоюрист
    12:33 19.02.2018
    604
    Автоюрист Богдан Глядик считает трагической ситуацию, сложившуюся в стране из-за истечения срока госрегистрации алкотестеров, которыми пользуются полицейские.
    Инцидент с пьяной чиновницей в Одессе
    Одесса, скандал с пьяной чиновницей набирает обороты
    10:53 29.12.2017
    4537
    Непутевая чиновница мчалась по городу со скоростью 120 километров в час, а в это время в машине на переднем сидении был ее несовершеннолетний ребенок. Теперь решается вопрос об увольнении Тирновенко.
    В Закарпатье фура улетела в кювет по вине нетрезвого водителя
    Из-за нетрезвых водителей фура с пивом перевернулась в Закарпатье
    14:49 05.12.2017
    137
    На обоих правонарушителей работники полиции составили соответствующие админпротоколы за управление в состоянии алкогольного опьянения и изъяли у них водительские удостоверения.
    Задержание сына экс-депутата пьяным за рулем в Харькове. Архивное фото
    В Украине предлагают за пьяное вождение пожизненно лишать прав
    16:35 06.09.2017
    132
    Согласно законопроекта, зарегистрированного в Раде, в случае, когда пьяный виновник ДТП не имел права управлять транспортным средством, его станут сажать в тюрьму на 5 лет и лишать водительских прав пожизненно.
    Мужчина ударил ножом пассажира маршрутки
    В Николаеве пьяная ссора в маршрутке закончилась поножовщиной
    14:57 22.08.2017
    280Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Николаевец в нетрезвом состоянии обвинил пассажира маршрутки в том, что он наступил на ногу его девушке. Впоследствии мужчины решили на кулаках выяснить отношения, что привело к поножовщине.
    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Минобороны: военные ВСУ стали меньше пить
    20:10 11.04.2017
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    По данным врио начальника Военной службы правопорядка в ВСУ генерал-майора Игоря Криштуна, благодаря изменениям в законодательстве усиливается ответственность военнослужащих, а командиры могут задерживать нарушителей.
    Автомат Калашникова, изъятый в с. Нововасильевка Донецкой области
    Другое АТО: секс и алкоголь косят людей
    17:00 20.09.2016
    27579Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Украинские военнослужащие и бойцы полицейских подразделений в зоне АТО умудряются регулярно попадать в криминальные истории. Только за последнее время от рук своих однополчан погибло больше, чем от пуль противника.
    Задержание пьяного начальника таможенного поста Каховка. Видео
    Задержание пьяного начальника таможенного поста "Каховка" 
    04:16 15.10.2015
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    Участники товарной блокады Крыма в ночь на среду задержали пьяного начальника таможенного поста "Каховка" Херсонской таможни Николая Степовика, сообщил журналист ATR Шевкет Наматуллаев на своей странице в Facebook.
    В Одессе задержан джип с пьяными полковником и генералом. Видео
    Пьяные генерал и полковник разъезжали на джипе по Одессе 
    15:39 26.09.2015
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    Автомобиль с пьяными военными задержан в пятницу на проспекте Шевченко в Одессе. За рулем находился комбриг 14-й бригады Константин Горло в чине полковника.
    Машина патрульной полиции. Архивное фото
    Во Львове патрульные с погоней задержали пьяного начальника ГАИ
    14:12 14.09.2015
    525Патрульная полиция в Украине.
    По словам главы городской полиции, Роман Борик сначала дважды проехал на красный сигнал светофора, а "потом еще и убегал от полиции". Зозуля добавил, что задержание проводилось в ночь на воскресенье.
    Пьяный дебош футболистов Шахтера на Porsche в Киеве. Видео
    Пьяный дебош футболистов "Шахтера" на Porsche в Киеве 
    16:50 02.09.2015
    2226Патрульная полиция в Украине.
    В интернете 2 сентября появилась запись, на которой столичные полицейские задерживают пьяного молодого человека, представившегося игроком футбольного клуба "Шахтер". Инцидент произошел 24 августа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Богдан Глядик
    В Украине пьяному за рулем ничего не грозит – автоюрист
    12:33 19.02.2018
    604
    Автоюрист Богдан Глядик считает трагической ситуацию, сложившуюся в стране из-за истечения срока госрегистрации алкотестеров, которыми пользуются полицейские.
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