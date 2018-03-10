Согласно законопроекта, зарегистрированного в Раде, в случае, когда пьяный виновник ДТП не имел права управлять транспортным средством, его станут сажать в тюрьму на 5 лет и лишать водительских прав пожизненно.
По данным врио начальника Военной службы правопорядка в ВСУ генерал-майора Игоря Криштуна, благодаря изменениям в законодательстве усиливается ответственность военнослужащих, а командиры могут задерживать нарушителей.
Украинские военнослужащие и бойцы полицейских подразделений в зоне АТО умудряются регулярно попадать в криминальные истории. Только за последнее время от рук своих однополчан погибло больше, чем от пуль противника.
Участники товарной блокады Крыма в ночь на среду задержали пьяного начальника таможенного поста "Каховка" Херсонской таможни Николая Степовика, сообщил журналист ATR Шевкет Наматуллаев на своей странице в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".