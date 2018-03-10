По информации ГСЧС, в Харькове в 01:37 во дворе частного дома в переулке Добродецкого загорелся автомобиль Volkswagen Passat 2012 года выпуска. По информации СМИ, сгоревшая машина принадлежала судье Апелляционного суда Сергею Шабельникову.
С каждым днем автомобилей на еврономерах ввозят в Украину все больше, и чем дальше будет откладываться урегулирование этой проблемы, тем мучительнее станут последствия, убежден автоюрист Богдан Глядык.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.