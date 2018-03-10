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    машины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Пожарные. Архивное фото
    Машина судьи сгорела в Харькове
    12:29 07.12.2017
    419Днепр, Львов: взрывные события
    По информации ГСЧС, в Харькове в 01:37 во дворе частного дома в переулке Добродецкого загорелся автомобиль Volkswagen Passat 2012 года выпуска. По информации СМИ, сгоревшая машина принадлежала судье Апелляционного суда Сергею Шабельникову.
    Еврономер
    Легализировать авто с еврономерами практически невозможно - юрист
    14:43 06.09.2017
    1627Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    С каждым днем автомобилей на еврономерах ввозят в Украину все больше, и чем дальше будет откладываться урегулирование этой проблемы, тем мучительнее станут последствия, убежден автоюрист Богдан Глядык.
    Во Львове упал строительный кран
    Во Львове упал строительный кран, несколько авто уничтожены
    14:37 29.06.2017
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    В результате падения крана во Львове на ул. Кульпарковской были повреждены два легковых автомобиля Volkswagen Vento и Geely. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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