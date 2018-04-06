Автоюрист: закон о парковке – под угрозой

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о реформировании сферы парковки транспортных средств, изменении правил парковки и эвакуации.

Согласно документу, органы местного самоуправления должны внедрять автоматизированную систему контроля оплаты парковки и принять меры относительно увеличения численности должностных лиц местного самоуправления для принятия на службу в органы местного самоуправления инспекторов по парковке.

Документ вступит в силу через 180 дней со дня его опубликования.

Подробнее о положениях закона и не будет ли злоупотреблений при реализации его на практике, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал автоюрист Богдан Глядык.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які головні новації сфери паркування транспортних засобів прописані в цьому законі? Хіба раніше в поліцейських не було таких повноважень?

— У тому-то і справа, що раніше тільки поліцейські мали повноваження слідкувати за дотриманням правил зупинки і стоянки транспортних засобів. Зараз же, оскільки поліцейські не можуть упоратися із цією проблемою, органи місцевого самоврядування самостійно ініціювали, фактично розробили такий законопроект, і, згідно цього законопроекту, притягати до відповідальності за порушення правил зупинки і стоянки матимуть право інспектори з паркування, які будуть представниками органу місцевого самоврядування.

Вони матимуть право фіксувати порушення, матимуть право складати протоколи про ці правопорушення, матимуть навіть право ініціювати евакуацію транспортних засобів, які створюють перешкоду чи небезпеку для дорожнього руху.

Вони зрештою будуть визначати, чи є загроза безпеці руху тощо?

— Фактично так. До сьогодні в нас була дозволена евакуація транспортного засобу, якщо створена небезпека дорожнього руху або перешкода дорожнього руху.

Тобто, це були такі суб'єктивні поняття, а даний законопроект вже конкретно передбачає цілий перелік обставин, які потрібно вважати такими, що перешкоджають дорожньому руху або створюють небезпеку для дорожнього руху. Тобто, суб'єктивної думки вже, на моє переконання, дещо менше.

Який цей перелік? Машина, що припаркована на узбіччі, перешкоджає дорожньому руху?

— У даному законопроекті пропонується доповнити Кодекс України про адмінправопорушення переліком — порушенням правил зупинки і стоянки: зупинки на мостах, на естакадах, під знаками, на смузі для руху громадського транспорту, на місцях для інвалідів, осіб з інвалідністю. Тобто, тут великий перелік, і він чітко передбачає, у яких випадках можна вважати, що автомобіль перешкоджає дорожньому руху або створює небезпеку дорожнього руху.

Чи передбачені штрафні санкції за неправильне паркування?

— Даний законопроект відповідальності не змінює. Єдине, що в ньому є відносно штрафування, це те, що протягом 10 днів із дня вчинення правопорушення власник автомобіля фактично має право оплатити половину цього штрафу. І цей штраф буде вважатися сплаченим повністю.

За який час тепер буде реально повернути машину?

— Фактично сьогодні евакуація транспортного засобу і штраф не повинні бути пов'язані. Я завжди говорю, усіх переконую, і, в принципі, закон про це говорить, що евакуація — це не санкція за порушення правил дорожнього руху. Евакуація — це лише той спосіб, який дозволяє усунути цю небезпеку або перешкоду у дорожньому русі.

І прив'язувати штраф до того, можна чи не можна забрати транспортний засіб з майданчика для тимчасового тримання, на моє переконання, неправильний. Однак даний законопроект уже прив'язав, тобто, тільки після того, як водій оплатить штраф, можна буде забрати транспортний засіб із майданчику тимчасового тримання.

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Скільки коштує один день на штрафмайданчику? Це теж доведеться сплачувати?

— Я зараз не готовий сказати точну вартість. Вона додатково регулюється, не цим законопроектом. Крім того, у вартість входить не тільки саме зберігання транспортного засобу на майданчику, але і послуги евакуатора, який туди доставив транспортний засіб.

Пише слухач: машина, що ночує у дворі, порушує правила паркування?

— Питання одне — чи порушує правила паркування, інше — чи створює вона небезпеку для дорожнього руху. Тобто, якщо транспортний засіб стоїть так, що не відповідає правилам дорожнього руху, тобто, пішоходи не мають можливості пройти, інші особи не мають можливості проїхати, якщо там стоїть знак, який прямо забороняє зупинку, стоянку транспортного засобу, тоді так, це — порушення правил зупинки і стоянки.

З іншої сторони, якщо він не створює суттєвої небезпеки для дорожнього руху, тоді його не мають права евакуювати. Однак, дуже часто в дворах спостерігається ситуація, коли проїзди просто заблоковані, і якщо пожежна машина чи швидка медична допомога не може проїхати, в такому випадку, я вважаю, що транспортний засіб підпадає під критерій створення небезпеки і перешкоди для дорожнього руху. І його можна буде, якщо евакуатор зможе добратися до цього транспортного засобу, евакуювати.

Яку б Ви оцінку дали цьому реформуванню сфери паркування? Як воно відбуватиметься на практиці?

— Ідея у цілому хороша. Тому що дійсно в Україні, особливо, у великих містах, проблема з паркуванням відчутна. Однак, є один дуже великий негативний момент, передбачається притягати до відповідальності власників транспортних засобів. Тобто, не особу, яка вчинила правопорушення, а власне, ту особу, яка є юридичним власником автомобіля.

Якщо хтось звернеться до КСУ з оскарженням цього закону, є великий шанс, що ми не тільки втратимо цей законопроект по реформуванню сфери паркування, але й просто загубимо всю цю ідею, усі ці напрацювання, які сьогодні йдуть по впровадженню взагалі автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху.

Чи тлумачиться у цьому законі, яка є відповідальність за несплату вартості послуг з паркування? Або за паркування на місцях для інвалідів?

— За паркування на місцях для осіб з інвалідністю відповідальність підняли, якщо не помиляюся, у серпні місяці минулого року. Цей штраф сьогодні складає від 1020 до 1700 гривень.

Даний законопроект жодних штрафних санкцій не встановлює і не змінює. По тому, чому хтось сплачує чи не сплачує за паркування, фактично не віддадуть автомобіль, якщо не заплатити за евакуацію транспорту засобу.

Напомним, политолог, директор Центра стратегических коммуникаций Валентин Войтков, комментируя запрет парковать автомобили на десятках улиц Киева, отметил, что власть хочет потушить пожар бензином.