В Белой Церкви пьяная женщина за рулем сбила двух человек

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Белой Церкви (Киевская область) произошло смертельное ДТП: автомобиль Peugeot под управлением женщины-водителя на высокой скорости выехал на пешеходную часть Александровского бульвара и сбил двух человек.

Также машина снесла фонарный столб.

Уже известно, что одна из пострадавших — пожилая женщина — умерла на месте происшествия.

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Второй пешеход находится в реанимации. О пострадавшем известно, что он участник боевых действий в зоне АТО.

Полиция задержала и опросила водителя авто. Канал bctv сообщает, что водитель была в состоянии опьянения.

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