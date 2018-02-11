В Белой Церкви пьяная женщина за рулем сбила двух человек

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Белой Церкви (Киевская область) произошло смертельное ДТП: автомобиль Peugeot под управлением женщины-водителя на высокой скорости выехал на пешеходную часть Александровского бульвара и сбил двух человек.
Также машина снесла фонарный столб.
Уже известно, что одна из пострадавших — пожилая женщина — умерла на месте происшествия.
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Второй пешеход находится в реанимации. О пострадавшем известно, что он участник боевых действий в зоне АТО.
Полиция задержала и опросила водителя авто. Канал bctv сообщает, что водитель была в состоянии опьянения.
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