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    В Белой Церкви пьяная женщина за рулем сбила двух человек

    (обновлено: )31710
    В Белой Церкви произошла резонансная авария: автомобиль Peugeot выехал на пешеходный бульвар и сбил двух человек. Один из них скончался на месте происшествия.
    Видео bctv

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Белой Церкви (Киевская область) произошло смертельное ДТП: автомобиль Peugeot под управлением женщины-водителя на высокой скорости выехал на пешеходную часть Александровского бульвара и сбил двух человек.

    Также машина снесла фонарный столб.

    Уже известно, что одна из пострадавших — пожилая женщина — умерла на месте происшествия.

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    Второй пешеход находится в реанимации. О пострадавшем известно, что он участник боевых действий в зоне АТО.

    Полиция задержала и опросила водителя авто. Канал bctv сообщает, что водитель была в состоянии опьянения.

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