В пьяном ДТП с участием такси на Виноградаре в Киеве пострадал ребенок

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В результате лобового столкновения двух иномарок на Виноградаре (Подольский район Киева) пострадали три человека. в том числе ребенок, передает "Киев Оперативный".

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"Около 23.30 на проспекте Свободы произошла серьезная авария. Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen, нарушая ПДД, хотел осуществить поворот через двойную сплошную полосу дорожной разметки. На встречу ему в это время двигался водитель такси Opel, у которого в салоне находились мама с дочерью", — говорится в сообщении.

Киев Оперативный Пьяное ДТП на Виноградаре в Киеве

После лобового столкновения предполагаемый виновник ДТП — водитель автомобиля Volkswagen — пересел на место пассажира. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Киев Оперативный Пьяное ДТП на Виноградаре в Киеве

"В результате аварии травмы получили три человека: водитель Opel, девочка-пассажир и горе-водитель Volkswagen. Травмы незначительные, но требуют непродолжительного медицинского ухода", — отмечает издание.

Накануне сообщалось, что в Киеве трое молодых людей после ссоры в автобусе сначала расстреляли, а потом ударили ножом мужчину, заступившегося за кондуктора.