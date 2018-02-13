Пьяный военком на BMW разбил два авто под Киевом

Фото "Киев оперативный"
В Буче (Киевская область) местные жители задержали водителя внедорожника BMW, который устроил аварию и повредил два других автомобиля. Позднее нарушителя передали прибывшей полиции.
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Перед аварией водитель успел проехать дворы нескольких многоэтажек. После задержания у него были все признаки опьянения.
Сообщество "Киев Оперативный" со ссылкой на пользователя Facebook сообщает, что виновник ДТП — является военным комиссаром.
Ранее сообщалось, что в Житомире работник военкомата устроил стрельбу, ранив двух человек.
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