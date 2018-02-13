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    Пьяный военком на BMW разбил два авто под Киевом

    (обновлено: )22720
    Жители Бучи задержали и передали полиции мужчину, который, управляя внедорожником, повредил два других автомобиля. У задержанного были все признаки алкогольного опьянения.
    В Буче полиция задержала пьяного военкома на BMW
    Фото "Киев оперативный"

    В Буче (Киевская область) местные жители задержали водителя внедорожника BMW, который устроил аварию и повредил два других автомобиля. Позднее нарушителя передали прибывшей полиции.

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    Перед аварией водитель успел проехать дворы нескольких многоэтажек. После задержания у него были все признаки опьянения.

    Сообщество "Киев Оперативный" со ссылкой на пользователя Facebook сообщает, что виновник ДТП — является военным комиссаром.

    Ранее сообщалось, что в Житомире работник военкомата устроил стрельбу, ранив двух человек.

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