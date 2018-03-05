В Харькове задержали пьяную женщину за рулем джипа - СМИ

Пресс-служба патрульной полиции Харьковской области

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Патрульные задержали в понедельник женщину-водителя Mitsubishi Pajero, находившуюся за рулем в нетрезвом состоянии и без прав в Слободском районе Харькова, сообщает Newsroom.

В пресс-службе областной патрульной полиции сообщили, что в 14:30 им поступил сигнал о "подвыпившей харьковчанке за рулем джипа".

Во время отработки информации правоохранители обнаружили указанный автомобиль на проспекте Гагарина, 47А, а на водительском сидении женщину в состоянии алкогольного опьянения. Нарушительница не смогла предоставить полицейским права и отказалась проходить проверку на драгере.

На жительницу Харькова составлены протоколы по статьям 126 ("управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов") и 130 ("вождение в нетрезвом виде") Кодекса Украины об административных правонарушениях. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, 18 октября 2017 года на пересечении Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошла авария, в результате которой шесть человек погибли и еще пять пострадали.