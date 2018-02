В Нью-Йорке пьяный мужчина закурил после падения под поезд метро

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости Украина. В Нью-Йорке пассажиры метро стали очевидцами ЧП, когда пьяный мужчина упал под поезд метро, однако выжил.

При падении мужчина не получил никаких травм и даже закурил, удобно устроившись под вагоном.

"Все отвернулись, думая, что он мертв. Это было ужасно. Но он стал махать рукой между поездом и платформой", - написал в Twitter автор видео Шон Могараби.

Been living in NYC way too long. Saw a guy on the tracks this AM, with the B train speeding ahead. Tried to pull him out and he ducked under the tracks. He’s all good, he was just enjoying a morning cig under the train. pic.twitter.com/SV20vtj6go