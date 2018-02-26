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    Киев

    В киевском метро объяснили причину сбоя в работе

    (обновлено: )83502
    Как сообщила пресс-служба коммунального предприятия ''Киевский метрополитен'', в связи с технической неисправностью поезда задержка в движении составила 2 минуты.
    Ситуация в киевском метрополитене 9 декабря 2016 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Киеве возобновлена работа "красной ветки" метро, проблемы возникли в связи с неисправностью поезда. Об этом сообщает КП ''Киевский метрополитен'' в официальном Twitter-аккаунте.

    "Метро работает в обычном режиме. Из-за технеисправности поезда была задержка 2 минуты", — говорится в сообщении.

    Ранее очевидцы сообщили, что "красная ветка" столичного метрополитена временно закрыта. Дежурная просила пассажиров воспользоваться наземным транспортом.

    Напомним, 18 февраля пресс-служба киевского управления полиции сообщила, что полицейские проверяют данные о минировании шести станций метро в Киеве, проводилась эвакуация, станции закрыли. СМИ сообщали, что было закрыто более шести станций. Правоохранители сообщили, что не нашли взрывчатку.

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