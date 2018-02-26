В Киеве закрыли "красную ветку" метро - соцсети

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Киеве временно не работает "красная ветка" метро. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

"Святошинско-Броварская линия ("красная ветка") метро временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом", — говорится в сообщении.

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Напомним, 18 февраля пресс-служба киевского управления полиции сообщила, что полицейские проверяют данные о минировании шести станций метро в Киеве, проводилась эвакуация, станции закрыли. СМИ сообщали, что было закрыто более шести станций. Правоохранители сообщили, что не нашли взрывчатку.