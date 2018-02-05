В киевском метро двое парней избили полицейского

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. На станции киевского метрополитена задержали злоумышленников, которые избили полицейского. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в 7:10 в дежурную часть управления полиции в метрополитене поступило сообщение, что во время открытия станции "Арсенальная" молодые мужчины избили работника полиции. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и "скорая". Полицейского с телесными повреждениями госпитализировали.

Пресс-служба Киевской полиции Задержанные в Киеве мужчины

Пресс-служба Киевской полиции Задержанные в Киеве мужчины

Правоохранители установили, что мужчины пытались зайти на станцию до ее открытия. Когда же работник полиции открыл дверь, сразу вспыхнул конфликт: злоумышленники с кулаками набросились на полицейского в вестибюле у касс. После этого пытались убежать, но их задержали и доставили в комнату полиции.

Установлено, что правонарушители – уроженцы города Прилуки, 1996 и 1993 рождения. После теста на алкоголь выяснилось, что они были нетрезвыми. Обоих задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Безнаказанности за такие действия не будет. Информация к размышлению: в прошлом году зарегистрировано 103 факта угроз или насилия в отношении сотрудников полиции, 51 правонарушитель уже выслушал приговор суда", – прокомментировал ситуацию начальник Главного правления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене открыто уголовное производство по ч 2. ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, возле Десятинной церкви в Киеве во время акции с требованием снести часовню Украинской православной церкви Московского патриархата избили мужчину.